董念台發送黑鷹滅青鳥簡訊 北院判刑2月緩刑2年

（中央社記者林長順台北26日電）男子董念台於去年7月間發送「黑鷹滅青鳥」簡訊給多名立委，遭檢方依恐嚇公眾等罪起訴。台北地方法院日前判處董念台2月徒刑，可易科罰金，緩刑2年。全案可上訴。

檢方起訴指出，董念台因為對以集會遊行方式表達政治性言論的參與者（俗稱青鳥）不滿，先於去年7月17日上午發送載有「將成立黑鷹部隊以消滅青鳥為己任」、「只要青鳥出入的場合，黑鷹必將全面的包圍」等語的訊息給多名立法委員。

檢方表示，董念台當天中午接受電子媒體採訪時，發表「如果這些青鳥都規勸不聽的話，就只好暴力伺候，這個暴力伺候就是直接打巴掌」等語，以此加害生命、身體之事恐嚇以集會遊行方式表達政治性言論的參與者、路過民眾，致生危害於公安，去年11月間依刑法恐嚇危安、恐嚇公眾等罪嫌起訴董念台。

台北地方法院審理後，審酌董念台長期針砭時事，理應知悉與不同立場之人，應以理性對話、溝通的方式，尋求彼此間共識，卻捨此不為，以言論恫嚇他人，所為殊有不該，應予究責，考量董念台坦承犯行等情狀，18日判處有期徒刑2月，緩刑2年。可上訴。（編輯：李錫璋）1141226