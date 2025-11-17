董念台預言館長「這個貨色全毀了」 加碼嘲諷：不是個咖

網紅「館長」陳之漢遭到一連串毀滅式爆料。（圖／翻攝自YouTube館長惡名昭彰）





「館長」陳之漢近與元老級副總「大師兄」李慶元撕破臉事件，雖然在昨（16日）的直播中，館長PO出李慶元借錢「對話截圖」，讓輿論風向大逆轉，不過企業形象已遭受嚴重傷害。對此，「討債專家」、「黑道狀元」董念台也在臉書發文嘲諷，館長這個貨色全毀了，甚至「不是一個咖」。

董念台發文表示，大約十年前，他的臉書突然冒出一個館長，基於好奇，開始關注，得知其是一個蔡英文收編的台獨大咖，當然也就在自己的臉書上，批罵這個貨色，孰不知館長居然對他提告，氣得他在法庭上怒罵，「館長和我都是社會敗類，請法官重判我」，最後被判處五千元罰金！

董念台說，「從這件事後，我就知道館長不是一個咖，連董念台也敢招惹！可能他的臉書不時的出現在網路，讓我有機會加深的去瞭解這個爛貨！」

董念台坦言，館長在這十年來，真的進步很多，可見其也常自我學習，讓大家對他的論述，還不至於排斥，可見現代的人，也是要不時的自我學習，才不會被社會淘汰！

董念台認為，館長並不如蔡正元所說的那麼好，再加上他也只是在黑道沾個邊，當然他身邊的人，定不會忠誠義氣！果然，就在這一瞬間，館長就被他身邊的人「出賣」，那種魚死網破的玩法，定是館長讓他們懷恨在心，可見館長是一個「吞獨食」的咖，説的明白一點，館長吃肉，身邊人連湯都喝不到，難怪就被身邊人一舉毀滅了！

董念台指出，尤其館長有多少斤兩，身邊人瞭如指掌，甭說館長能否整肅到他們，即使連黑道基本的報復也做不到，再加上館長又是一個紅紅火火的網路大咖，當然只要有憑有據的公佈其敗行，即可將館長全毀了！

「大師兄」李慶元日前指控館長，要員工「睡老婆」等性騷擾與其他不當職場行為。但館長在16日晚間的直播中，PO出李慶元向他借錢的對話截圖，由於對話內容相當情勒，才讓風向大逆轉。

館長甚至對此感嘆，「這個就是一個恐嚇集團，吸了我好幾年的血，幾千萬唉，他們3人這樣子弄，我終於受不了了，不行嗎！」

