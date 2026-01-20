董智森曝「高雄人愛尊嚴」：給韓國瑜的也會再給柯志恩

國民黨立委柯志恩（左）、立法院長韓國瑜（右）。（資料照，張鎧乙攝）

2026年高雄市長藍綠人選已底定，由藍委柯志恩對決綠委賴瑞隆，而根據《ETtoday》最新民調顯示，柯的支持度領先賴6.3個百分點。媒體人董智森強調綠營一定會重整旗鼓，市長陳其邁也會全力輔選，可是高雄人很愛尊嚴，這個尊嚴會給韓國瑜，也會再給柯志恩。

董智森20日在《國民大會》節目直呼，「各位不要懷疑，民進黨有什麼裂痕？投票的時候就回來了，沒有！」所以這個民調其實對柯志恩很不利。但是高雄人有些事情慢慢想通了，例如近日熱議的土方，土方規定為什麼從今年元旦開始改這麼多？因為民進黨民意代表檢舉很多次都沒用，柯志恩一去，自媒體一拍，各大媒體一曝光，很多高雄人過去自覺的榮耀感，完全沒有了！

董智森表示，高雄這麼美麗的土地，被民進黨這樣開腸破肚，搞錢！政府一看：哇，怎麼會是這樣？接下來就會對陳其邁有打擊，以及陳其邁全力支持的邱議瑩，因為就是她的選區，自己的選區被開腸破肚成這樣了，怎麼會不知道？還有大樹鄉51公頃被剃光光，為了鋪光電板，全世界有這樣做環保、做綠能的嗎？所以這些是對民進黨是很大的打擊。

董智森指出，柯志恩是清新的學者，來這邊改變高雄，給人耳目一新的形象。可是當民調做出來是這樣，就會讓綠營有警覺，2018年他們就是以為韓國瑜再怎麼選也不會上。可是時間還很久，民進黨一定會重整旗鼓，這場選戰包含著很大的意義，就是「陳其邁到底做得好不好」，他做了六年多，到底做得好不好？如果賴瑞隆落選了，就表示陳其邁做很差、被老百姓討厭？所以他必須全力去輔選！

董智森強調，陳其邁如果選得非常漂亮的話，陳其邁可以說：我輔選成功！「陳其邁搞不好要選總統？」

「所以在民進黨裡面，有很多東西其實是很幽微的。」董智森直言，如果民進黨在高雄或台南，被國民黨拿下一個地方的話，民進黨主席賴清德就必須下台。以現在的局面來講，國民黨柯志恩拿下高雄的機會，比謝龍介拿下台南的機會還要大。

董智森指出，因為高雄人很愛尊嚴，「這個尊嚴會給韓國瑜，也會再給柯志恩的！」

