董瑞斌：信保機制不影響其他融資需求 盼民營銀行加入

（中央社記者呂晏慈台北28日電）台美關稅談判底定，其中政府信用擔保機制引起關注。兆豐金董事長董瑞斌今天表示，參與信保機制不會影響其他融資需求，但考量對美投資涉及整體ICT產業，不應該只由公股銀行承作，盼民營銀行也加入。

台美關稅談判結果出爐，雙方達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，以及台灣企業自主投資2500億美元，加上政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度等共識。

立法院財政委員會今天進行「統一發票經費編列及宣傳推廣業務執行情形」專題報告，邀請財政部、各公股金控董事長及總經理與會備詢。

國民黨立委林思銘質詢時關注，倘若8大公股行庫均加入信保機制，是否已試算融資額度負擔規模。財政部長莊翠雲說，由於國發會還在規劃中，除了公股行庫，國發基金及民營行庫也會一起加入，相關細節仍有待確認。

林思銘指出，各公股行庫已經編列今年度預算案，倘若沒有另外的增資計劃，是否有可能排擠到其他企業融資需求。莊翠雲解釋，相信國發會規劃時也會邀集公股行庫討論，一定會考慮資本的部分。

董瑞斌認為，參與信保機制並不會影響其他融資需求，因為可以透過增資、發行次順位債券、吸收存款等方式因應。他只要求一件事，因為對美投資涉及整體ICT產業，是所有銀行業者的客戶，所以不應該只由公股銀行承作，「我們可以來先做，但是希望其他民營銀行也必須要加入」。

土銀董事長何英明說明，可比照現行中小企業信用保證基金作法，就當年度預算不足部分追加預算因應。台灣金控董事長凌忠嫄表示，台銀的存款量能居銀行業之冠，基本上足夠，但因預算須經立法院審議，已向行政院反映，盼了解立法院審議預算案時是否仍有調整空間。

第一金董事長邱月琴說，近年因盈餘增加，資本適足率大幅提升，有足夠空間因應企業需求，不會排擠到其他業務。華南金董事長陳芬蘭也說，從資本適足率來看仍有空間。

合庫金董事長林衍茂說，企金業務承作空間還是有的，參與信保機制應該不會排擠到其他業務。彰銀董事長胡光華說明，本來企業放款業務即呈年增，就配合政策部分，彰銀沒有問題。台企銀董事長李嘉祥說，今年度預算案採成長型編列，若要結構調整應是沒有問題。（編輯：楊蘭軒）1150128