董瑞斌：通膨壓力一直在 基本上美國無升息必要

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（中央社記者呂晏慈台北11日電）美國5月消費者物價指數（CPI）年增4.2%創3年新高，儘管核心CPI低於預期，市場對升息預期依然強烈。央行常務理事、兆豐金董事長董瑞斌今天指出，通膨的壓力一直在，但基本上他認為美國沒有升息的必要。

董瑞斌今年3月受訪時曾提及，美國聯準會（Fed）將通膨指標、個人消費支出物價指數（PCE）是否超過2%，以及失業率是否超過4.1%作為貨幣政策依據。

他說，若通膨率超過目標、失業率低於臨界值則採貨幣緊縮；若通膨率低於目標、失業率高於臨界值則採貨幣寬鬆；但若通膨率及失業率均超過目標，代表執行任何貨幣及財政政策都是無解。

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董瑞斌今天下午以銀行公會理事長身分，出席銀行公會舉辦的地上權住宅貸款研討會。他接受媒體訪問時談及，目前通膨壓力是一直在的，不過他的看法與之前相同，認為美國沒有升息必要。

另對住房議題，董瑞斌說，不只年輕人買不起房，年紀大的也買不起，因此正在思考是否可將地上權住宅作為退休宅，作為高房價下的選項。

他也分享實務經驗說，目前兆豐銀承作地上權住宅相關案件有兩個方向，首先是建商標下地上權土地，蓋好了之後由客戶辦理分戶貸款，台北已有約20幾戶案例；再來是建融並非由兆豐銀承作，而是個人來申請貸款的，這部分貸款成數多給到7成左右，年限視個案狀況最長可到30年，利率則會高於一般住宅的首購族群，落在2.9%左右。

此外，海沃創意行銷總經理林睿豪會中表示，根據財政部國產署統計，全國地上權分戶案件中，成功獲得銀行貸款者有2222戶，已逾8成，且有高達23家金融機構積極投入，顯示銀行端對地上權產品的接受度與信心已大幅提升。

巨秉不動產估價師聯合事務所所長張能政則提到，地上權住宅的估價主要是衡量地上權人從使用土地所獲取的利益、或者以市場交易水準推定，因此，隨著存續期間減少將產生價格折減，金融機構對於貸款成數的考量也會更加審慎。（編輯：楊凱翔）1150611