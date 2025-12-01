董立文示警國共擬合作「一國兩制統一台灣」 徐國勇：國民黨附和中共的統一論調
民進黨召開「新生代國家戰略人才培力營」記者會。（圖片來源／民進黨提供）
民進黨中央黨部本（1）日召開「新生代國家戰略人才培力營」記者會，秘書長徐國勇引述古語「國無兵恆亡」，強調國家如果沒有軍隊一定會滅亡，並批國民黨附和中共的統一論調，企圖讓台灣拋棄自我防衛能力。
國策研究院顧問、中央警察大學公共安全學系教授董立文亦出席本日記者會。他表示，總統賴清德提出「守護民主台灣國安行動方案」，是台灣、美國、日本聯合行動的一部分。他並研判，明年國共可能在「一國兩制統一台灣」的框架下展開「第四次國共合作」。
國無兵恆亡！徐國勇：難道上完廁所才買衛生紙
針對總統賴清德提出1.25兆的國防預算，徐國勇表示，這是分8年編列，所以一年大概是一千六百億左右，「我們每年花大約一千六百億來保護台灣，怎麼會太高？」他並表示，如果把國防預算和戰爭畫上等號，「這就是不當連結」。
徐國勇引述古語「國無兵恆亡」，強調國家如果沒有軍隊一定會滅亡，所以維持基本的自我防衛能力，是必要的。他也譬喻稱，每個人家裡都有鎖，但難道有鎖就代表小偷一定會來嗎？難道要「上完廁所才去買衛生紙」嗎？不是應該在上廁所之前就準備好？他表示，這比喻雖然粗一點，但一聽就懂。
徐國勇：國民黨附和統一要把台灣送給中國
徐國勇抨擊，國民黨有多少次跟共產黨和談，結果每一次都是削弱了國民黨自己的實力，然後強大了共產黨的實力，最後的結果就是國民黨打輸逃來台灣。他強調，蔣介石當初來台灣的時候並沒有總統的身份，但他把很多台灣的建設經費挪用於保持60萬大軍，目的就是要保衛台灣，所以保衛台灣是多麼重要的事情。
「所以如果國民黨說保衛台灣就叫做戰爭來臨，那換句話講，那國民黨就是拋棄了自我防衛的能力」，徐國勇抨擊：「國民黨就是在附和統一，就是要把台灣送給中國。國民黨硬把國防預算連結成戰爭來臨之類的說法，就是中了共產黨的計，他們就是要用恐嚇讓台灣退縮。」
徐國勇強調，把台灣送給中國這不是台灣人民想要的，大家想要的是中華民國跟中華人民共和國互不隸屬，所以台灣必須保持一定的實力，只有備戰才能避戰，這是必然的道理，所以古語有云「國無兵恆亡」，不要忘記這句話 。
董立文：賴清德國安方案是台美日聯合行動一環
國策研究院顧問、中央警察大學公共安全學系教授董立文本日亦出席民進黨營隊活動，他表示，民進黨舉辦此營隊格外有意義，因為今年台灣的國家安全情勢，從國際、國內到兩岸，都出現重大的變化，中共正全面推進企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」，甚至進一步要求其他國家「採用一切手段」，支持中共用任何方式來統一台灣。
董立文續指，同時也看到中共在國際上扭曲聯合國2758號決議及二戰後的歷史文件，硬要把「台灣是中華人民共和國的一部分」這種說法包裝成國際共識；而日本重申「台灣有事就是日本有事」這句話，對北京的企圖造成強烈衝擊，所以北京反應非常激烈。
董立文強調，在這個時候總統賴清德提出「守護民主台灣國安行動方案」，其實是相當精準的，「是台灣、美國、日本聯合行動的一部分。」
董立文：2026年國共擬合作「一國兩制統一台灣」
從國內情勢來看，董立文指出，鄭麗文當選國民黨主席後，被北京視為推進統一的有利契機，在她任命蕭旭岑、張榮恭為國民黨副主席之後，新華社立即以「中台文」的名義，連發三篇與台灣相關的文章。
董立文簡要介紹，新華社第一篇文章講的是「台灣自古就是中國的一部分，台灣人是中國人」；第二篇「兩岸要和談，要談統一」；第三篇「以一國兩制統一台灣，統一後中國強大繁榮」。他強調，這三篇文章其實就是寫給國民黨看的，中共在替明年可能出現的第四次國共合作奠定基礎，國共兩黨會在這個概念框架裡唱和。
董立文續指，中共對台灣的跨境鎮壓也越來越嚴重，不只對國軍、立委，甚至對網紅發布通緝令，讓人發現中共不是在反台獨，而是在「反保台」。他強調，所以可以預期，到了2026年，國際、國內與兩岸情勢會更加複雜多變，因此民進黨舉辦國家戰略的兵棋推演模擬營隊，是台灣非常急迫的需求，而且這種營隊成本高，很多政黨不願意做，但只要願意，一定會有很大的收穫。
