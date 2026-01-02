董總林志忠退休 副總陳永裕接任立榮航空
[NOWnews今日新聞] 立榮航空今（2）日發布重訊，原董事長兼總經理林志忠退休，經董事會決議，由副總經理陳永裕接任董事長兼總經理，今日起生效。
立榮航空今發布重訊指出，因林志忠退休及法人董事改派代表人，經董事會決議推選新任董事長，由副總經理陳永裕接任董事長兼總經理，並自今日起生效。
春節、228連假國道疏導一次看 這2天恐塞跨夜到隔天凌晨
郵局「未來郵件」今年限時5折 最高省下1850元
備戰大掃除！居家清潔需求成長3成3 清潔費至少漲1成
