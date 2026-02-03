董至成演什麼都全力以赴 「董月花」到饒舌唱跳歌手 就算台下只有一人也會表演到底【走過演藝路】
記者呂佳恆／專訪
一提起資深藝人董至成，許多人對他印象就是「董月花」，不僅男扮女裝，還以誇張「客家口音」講出許多經典台詞，掀起一陣模仿風潮，後來與胡瓜搭檔主持《綜藝大集合》，兩人絕佳的默契，一主持就是十多年，儘管曾北漂到大陸發展，如今回鍋台灣演藝圈，回到大家熟悉的螢光幕前，董至成依舊沒有停下腳步，而是不斷與時俱進學習，準備好每一次表演。
憑著工作熱情及出色口才 董至成受巴戈提攜
「那時要幫忙寫腳本、買道具，還要幫主持人買便當。」畢業於世新大學廣電科的董至成，在學校不時就會參與劇場表演，對於電視產業並不陌生，最初也是從幕後開始做起；他說，「有時候要錄影的前一兩天幾乎都沒睡覺，就是為了要把節目錄好。」
董至成憑著對於電視產業的熱情，加上靈活的口才，被當時主持人巴戈看中，因此加入了綜藝節目《女丑劇場》；他回憶說，「一開始得熬夜寫劇本，白天接連演短劇，到後來因為演技被認可，才終於不用寫劇本，能專心投入演戲。」
從老三台走向有線電視 董至成：節目品質不如以往
董至成這一路看著電視產業發展，包括製作費用、廣告、收視率等也逐漸成為影響節目品質的關鍵，讓他很感慨；他提及，「過往台灣電視節目的盛況，是許多香港知名港星如四大天王都會來台錄影，加上當時網路不發達，電視節目是許多觀眾唯一的娛樂。」
他表示，「老三台時期節目製作費相較較高，但後來有線電視百家爭鳴，觀眾、廣告等都分散出去，節目沒辦法拿到預算，自然也會影響製作品質。」
回憶過往綜藝大哥大姐影響力 董至成笑稱伴君如伴虎
此外，過往台灣電視許多稱得上「綜藝大哥、大姐」的主持人，在節目上的影響力可是不同凡響；董至成笑稱，「我們這種小弟就是伴君如伴虎，有時候他們主持到一半還要趕著去歌廳秀，說走就走，因為當時歌廳秀、工地秀等非常盛行，酬勞一天可能就可以賺數十萬。」
感嘆綜藝節目已不如以往 董至成：做一個賠一個
董至成這一路走來累積許多主持經驗，包括《歡樂傳真》、《紅白勝利》、《連環泡》等都能看見他的身影；他回憶說，「那時終於拿到麥克風，有了話語權，才感覺到自己紅了。」
他提及，「以前大型綜藝節目會有很多系列單元，像Talk Show、訪問、短劇，有時候還得模仿，若你沒有身懷絕技很快就得打包走人，但現在電視環境很難再培養出能『說、學、逗、唱』的主持人，畢竟現在做一個節目就賠一個，多數節目不是談話性，就是寧可買外來劇，也不願意花錢做節目。」
表演也要與時俱進 董至成熱於挑戰新事物
董至成曾於2018年毅然決然放棄主持多年的《綜藝大集合》，赴大陸拍戲，後來遇到疫情返台，也與妻子聚少離多因而離婚，面對人生許多波折，董至成直言，一點也不後悔；他提及，「那時決定離開台灣的確是有點職業倦怠，因此想去看看大陸的拍戲環境、技術，後來回來也重新讓我對台灣綜藝節目燃起不同的火花。」
他表示，「現在藝人不能只會經營節目，網紅也成為正式職業，相較我們那年代製作節目凡事都得寫好劇本，遣詞用字也有講究，現在很多內容都是無厘頭的風格且偏好短影音，雖然我最初接觸時感到有點困難，但還是得努力與時俱進。」
希望觀眾有天再回流電視圈 董至成：我們在做最後拚搏
董至成在演藝圈闖盪30多年，儘管大環境已不如以往，不過若想在演藝圈繼續深耕，他認為，就得多看、多聽；他以自己做比喻提及，「我們要讓年輕人追不到我們的高度，雖然會比以前更辛苦，但現在做節目也是在做最後拚搏，看能不能再讓觀眾回流到電視圈。」
他笑著表示，「『江山代有才人出，各領風騷數百年』，其實沒有想像這麼可怕，但要把年輕族群吸引過來，就得做與他們一樣的事情，懂得接觸網路，畢竟大家都喜歡看新鮮的內容，而不是一直拿過去表演在回憶殺。」
對於表演不忘初心 董至成：台下只有一人也會演到底
對於年輕一輩的演藝人員，董至成認為，「現在入行門檻很低，但來得快去得也快，因此如何讓自己累積作品，擁有知名度才是關鍵。」
董至成幽默、親切的主持功力以及渾然天成的演技，早已備受各界肯定，但熱愛表演的心從來沒有間斷過，近期不僅在台劇《舊金山美容院》飾演逃離家庭的父親，也參與公益舞台劇演出；他坦言，「我沒有給自己設限，即使台下只有一個人，我也會演到底，逗他開心，最重要就是不忘初心。」
感謝觀眾長期給予支持 董至成：願成為最親民的朋友
「希望我可以成為觀眾很親民的朋友。」對於Yahoo新聞許多從小看著他主持、演戲長大的觀眾們，董至成也感性說，「希望觀眾不管在哪裡看到我，都可以客氣地和我打個招呼，我一定也會親切地問候致意，也謝謝你們超過30年以來對於電視上董至成及董月花的支持。」
