董至成跌倒不是意外？胡瓜作弊爭議掀起全場熱議

胡瓜擔任龜王。（民視提供）

《綜藝大集合》本周前往宜蘭壯圍的「番社同安廟」此地名特殊，是因為過往居住著噶瑪蘭族的族人而稱「番社」，長年由玄天上帝守護地方農耕與居民生活，節目也特別以「玄天上帝挑戰賽」向主神致敬。

8位挑戰者歷經三輪競爭，最終進入「神龜抬頭四隻翹」決戰，由當地媽媽對上劉璇。劉璇表現強勢，兩回合就取勝。不過遊戲並未就此結束，隨著眾人歡呼，「龜王」隆重登場。阿翔笑稱：「龜王目前戰績是2勝6敗！」而他本人也霸氣回：「今天就是來累積戰績！」結果一上台就先轉錯方向、再把頭套弄掉，才讓大家發現，龜王其實是胡瓜本人，現場瞬間爆笑。

胡瓜扮演龜王，讓大家笑得好開心。（民視提供）

正式開打後，劉璇第一局火速拿下一勝；第二局胡瓜也僅用一回合扳回。關鍵第三局兩人攻守你來我往，拉到第十回合才分出勝負，最後由胡瓜成功逆轉，將自己的戰績更新為「3勝6敗」，全場氣氛嗨到最高點。

接著登場的是超消耗體能的「進擊的貪食蛇」。每組七人，全員坐在折疊椅上以彈跳方式前進，率先摸到對手尾巴者獲勝。觀眾組一上場，速度之快讓藝人隊秒融化，甚至連董至成都自帶「拖油瓶」效果。胡瓜為求公平，竟直接加入學生組迎戰藝人隊，沒想到第一回合就被抓到尾巴。他立刻指控：「他們脫節！」藝人隊也強力反駁，最終因為偏離軌道而全組被判重來。

重新開始後，胡瓜組這次自己脫節，他又急喊暫停，引發藝人隊質疑「耍賴現場」。兩組吵得喜感滿滿，只能再比一次。玩到第五輪時，董至成連續三次從椅子滑落，場面忍不住全員笑到停不下來。最後，勝利由學生組拿下。

