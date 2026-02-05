董至成送兒赴美念大學 「年砸300萬」哀喊不輕鬆

民視《超級冰冰show》歲末記者會；董至成。(記者陳奕全攝)

〔記者林欣穎／台北報導〕董至成近期與白冰冰子弟兵蔡亞露合作推出全新國語單曲《來都來了》，並由蔡亞露擔任音樂製作人。今(5)日出席白冰冰尾牙，董至成直呼唱跳簡直比他當兵還累，而他兒子目前在美國唸大學一年級，感嘆學費負擔一直都不輕鬆。

董至成一路栽培兒子念私校，近期兒子則到美國洛杉磯念大學，並透露兒子的生活費和學費至少一年要花3百萬。

而他與蔡亞露的合作單曲《來都來了》將在2/9正式上線，董至成大讚蔡亞露有活力又認真，是他的唱跳老師，蔡亞露也笑說每次董至成錄音、跳舞五分鐘就會讓他休息半小時。

而聊到感情狀態，董至成坦言會想要有人陪，目前有穩定的聊天對象，更強調自己很專一。

