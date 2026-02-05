董至成送兒赴美留學！「年燒300萬」喊不輕鬆 感情現況全說了

董至成與白冰冰子弟兵蔡亞露合作全新單曲。（圖／東森娛樂）





白冰冰今（5）日大手筆砸百萬舉辦尾牙，邀請「台一線」東諺、阿玟、蔡家蓁、蔡亞露、明亮、陳思瑋、Give me five少女隊、曾瑋中、麗小花、唐儷、楊哲、林奕妘、周氏兄弟、董至成、曾昱嘉、楊惠絜、孔鏘老師到場同歡 。董至成與白冰冰子弟兵蔡亞露也上台表演全新國語單曲〈來都來了〉，結束後笑喊「唱跳比當兵還累」，並透露近期生活。

董至成兒子目前正在美國就讀大一，他提及兒子高中時讀私校，學費壓力就不小，如今到美國讀書，學費單位從台幣變成美金，「我付台幣都很苦了，現在還付美金！」他提及兒子一年的學費加生活費大概就要300萬台幣，今年過年兒子剛好沒放假，因此自己就跟媽媽以及兄弟姐妹過年。

廣告 廣告

談及感情現況，董至成坦言目前有穩定聊天對象，「每天都在想新桃花，總不能獨居到老太孤單了」，更強調自己是專一的人，而他近日與白冰冰子弟兵蔡亞露合作新單曲，被問及對方是不是他的菜，他則回應：「不好說，現在就是搭檔。」更不忘誇贊蔡亞露很有活力。



【更多東森娛樂報導】

●被關進新加坡小黑屋！女星「全裸艷照」遭警方看光光

●仲介辣妹花場賺快錢！女星認「天天幹1事傷身」：不想再回去做

●遭羞辱沒讀過大學！2女星「錄影爆衝突」薔薔夾中間急緩頰

