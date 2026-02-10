董至成重摔「臉部著地」面色發白！ 胡瓜冷臉質問1事

胡瓜（中）率領眾人主持過年特別節目。（民視提供）

2026《民視第一發發發》第三段「明星運動會」單元，由胡瓜、阿翔、籃籃、郭忠祐、賴慧如主持，邀請邀請到來賓董至成、余思達、鄭楠鐘、短今、宮美樂、鄭熙靜、宜芳、胡祖薇、許得寪、ROCK在明倫三聖宮」熱鬧迎馬年。胡瓜準備100個鉑金包(紅包用金色袋子)總價值十萬的現金，發給現場努力過關的來賓與鄉親。

胡瓜點名最資深的董至成在「駿馬奔騰來闖關」當赤兔馬揹一位「貂蟬」，正當大家看向美女來賓短今、鄭熙靜、宜芳、胡祖薇等人時，胡瓜牽出「目測體重85公斤」的宮美樂，她越過眾美女開心問：「我是貂蟬？真的可以嗎？」話一說完就躍跳到董至成背上。

廣告 廣告

董至成（下）不慎跌倒。（民視提供）

董至成當場臉朝下摔在墊子上，讓一旁的胡瓜質問「怎麼這麼虛弱？嘴都發白」，結果胡瓜話一說完就被大家拱下場試試看，他心虛想「落跑」被大家擋住，左看右看的問說「能換一位貂蟬嗎？」想做最後的掙扎。抗議無效後，他硬著頭皮上場，當宮美樂一跳，他也是瞬間臉部朝下的摔到軟墊，還被玩具關刀敲到臉，錯愕又要忍痛的表情讓全場笑聲連連。

郭忠祐與來賓在高體能的「駿馬奔騰來闖關」不相上下，即使他在衝破紙門時連續撞錯門，仍然鍥而不捨的急起直追，讓全場看得超過癮。余思達、鄭楠鐘則在高台上跳繩的走過平台的「遊移遊戲」率先跳繩過關，短今、宜芳的卡關則讓鄉親相當緊張。

胡瓜也腿軟站不穩。（民視提供）

還有最受歡迎的「擲筊舞蹈大賽」以及「獎金爽爽送」，鄉親媽媽不按牌理出牌的拿著筊一直跳舞都不擲出，讓全場傻眼連忙阻止；以及在有機關的箱子要抽千元鈔，一拉板子變成百元鈔，氣得鄉親媽媽怒喊「誰作弊誰就肚子痛」，超認真的翻臉讓全場笑瘋。

更多中時新聞網報導

運量創高 台鐵拚後年轉盈

NBA》獨行俠4換4 送一眉哥當巫師

土方之亂 詹順貴控某政委惡搞