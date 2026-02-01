董至成高空彈跳嚇傻！親眼看到繩子斷掉 馬國弼曝幕後驚魂

中天綜合台《綜藝OK啦》將播出「老藝人集體憶當年，道德老命放一邊為搏收視無極限」。馬國賢為了上節目打歌也超拼：「那時流行高空彈跳，製作人說『要打歌可以，下去上來後，你還可以唱就讓你唱』，那我就必須要跳，但我往下一看腿就軟了，腳抖得很兇，突然就被一腳踢下去，姿勢、表情有夠難看，但為了打歌沒辦法。」

馬國弼描述當時董至成錄影發生的驚險狀況。（圖／中天電視 提供）

他還參加過偽裝玩躲貓貓的節目：「那個單元錢給很多不錄不行，那次我扮成獅子跟獅子躲在一起，沒人找到我，因為他們不敢進來。」這經歷引來在場來賓質疑，小鐘則幫忙解釋：「以前為了收視率殺紅眼，董哥（董至成）高空彈跳收視破10，製作人叫他去直升機跳，跳了又飆破15，他們就說那下次不綁繩子跳海。」

馬國弼聽完也補充當時董至成錄影發生的驚險狀況：「我後來去當高空彈跳教練，那次直升機起飛時，繩子勾到樹，跟駕駛說不要再往前，但螺旋槳太大聲他沒聽到，把整棵樹拉倒，繩子也斷了，可是要錄節目，我們就去檢查其他繩子然後試跳，沒事才給藝人跳，但董哥嚇得要死，因為他親眼看到繩子斷掉。」

小鐘透露沒有動保法前，很常會跟動物一起錄影。（圖／中天電視 提供）

藝人小鐘透露沒有動保法前，很常會跟動物一起錄影：「被狗咬、跟鱷魚接吻、把頭放在鱷魚嘴巴裡，什麼都有，以前如果有社群軟體的話，每個製作人都會被炎上到死。」其中讓他印象最深刻的就是跟狗比賽搶雞腿：「製作單位說『放心，狼狗有主人拉著』，但真的很可怕，那隻狗就在旁邊盯著，口水一直流，我沒有任何防護，因為他們要拍到快咬到你的畫面。」

小鐘還提到以前錄影的懲罰都超可怕：「那時候還有到雞舍，衣服脫光，身上放飼料給雞啄，真的太痛苦了。」而讓他最害怕的懲罰就是電椅：「有一次我被電到罵髒話，想說到底為什麼電那麼強，我掀起來看，他們為了省錢，直接在椅墊下放電擊棒，那會死人的！」

楊繡惠最怕錄沈玉琳製作的節目。（圖／中天電視 提供）

楊繡惠最怕錄沈玉琳製作的節目：「玉琳哥手沒在軟的，有一次上他節目，5個來賓先猜拳，輸了要關進鳥籠裡，那個鳥籠就用5、6條繩子吊在天花板，答題輸了就要被剪繩子，剪到最後一條就直接掉下來。」何妤玟聽了也說錄沈玉琳的節目總是有超多荒謬事會發生：「他叫我去採訪蘇貞昌跟邱毅，現場一堆政治線記者，玉琳哥在旁邊一直說『妳就衝進去，妳是最漂亮的記者，一定沒關係』，我說我不知道要問什麼，他就說『妳問蘇貞昌頭髮什麼時候會長出來，然後問邱毅假髮可以借我嗎』？」

在場來賓聽完都很好奇她有沒有問出口？何妤玟無奈點頭表示：「他們就覺得妳是誰？然後保鑣就帶著蘇貞昌跑，我在後面追他，超荒謬。」更多精彩內容請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《綜藝OK啦》。

