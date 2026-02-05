董至成「單身6年」認了有聊天對象！為兒赴美唸書「年燒300萬」喊：好苦

董至成（左）分享自己的感情現況。右為蔡亞露。董孟航攝

60歲藝人董至成自2020年離婚後，感情動向備受關注，今（5日）他出席《超級冰冰Show》尾牙，鬆口現在有穩定的「聊天對象」，坦言渴望有人陪伴：「每天都會想（新桃花）啊，不然一個人太孤單了。」他強調自己是性格內向的「I人」，對感情非常專一，只有一個聊天對象。董至成也透露正在美國洛杉磯就讀大一的兒子，每年學費加生活費高達300萬台幣，讓他直呼：「以前付台幣，現在付美金真的很苦！」

董至成與白冰冰子弟兵蔡亞露合作全新國語單曲〈來都來了〉。董孟航攝

59歲挑戰唱跳「比當兵還累」 董至成地獄訓練臉色發白

董至成近期跨足歌壇，與白冰冰子弟兵蔡亞露合作單曲〈來都來了〉，兩人更在尾牙現場首度合體演出。挑戰唱跳歌手，讓董至成直呼：「要了我的命！」透露練舞過程是退伍以來最累的一次，甚至曾練到臉色發白，蔡亞露也笑稱董至成脾氣超好，雖然錄音RAP練了上百次、練舞5分鐘就要休息半小時，但最終表現讓身為製作人的她非常驚豔。

因舞台劇結緣 蔡亞露化身嚴師操刀

兩人因為去年合作舞台劇《萌甲大哥大》認識，蔡亞露看中董至成反串「紅姐」在網路擁有的千萬流量，決定為他量身打造新曲。蔡亞露透露，MV中兩人不僅有反串演出，還有近距離的親密互動，對於單曲封面被網友笑稱「修太大」，董至成幽默回應：「不覺得像陽帆嗎？還有人說像古天樂，其實真的沒有修很多啦！」

董至成、蔡亞露合體演出。董孟航攝

栽培兒子不手軟 洛杉磯求學年砸300萬

雖然在演藝圈闖蕩多年，但面對兒子的教育費，董至成坦言壓力不小。他透露兒子從小就讀私立康橋名校，學費本就不輕鬆，如今遠赴美國洛杉磯就讀，一年的學費、住宿費加上吃喝玩樂的生活開銷，保守估計要花掉300萬台幣。今年過年兒子因學業無法返台，董至成將陪伴媽媽與弟弟妹妹團圓。



