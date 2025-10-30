董軍將出席東協防長擴大會 中美防長有無會晤受矚

（中央社記者謝怡璇北京30日電）中國國防部今天宣布，10月30日至11月2日，國防部長董軍將赴吉隆坡出席東協防長擴大會、中國—東協防長非正式會晤。關於此行是否有中美防長會晤的計劃，中國國防部表示，沒有可發布的訊息，但稱「中方對發展中美兩軍關係持開放態度」。

中國國防部今天下午舉行10月份例行記者會。中國國防部發言人張曉剛在記者會一開始時宣布，應東南亞國協輪值主席國馬來西亞國防部邀請，10月30日至11月2日，國防部長董軍將赴吉隆坡出席第12屆東協防長擴大會、第15次中國—東協防長非正式會晤。

他說，董軍並將與有關國家防務部門領導舉行雙邊會見。

有媒體關切，董軍此行有無舉行中美防長會晤的相關計劃。張曉剛表示，中方對發展中美兩軍關係持開放態度，希望美方與中方相向而行，共同構建平等尊重、和平共處、穩定正向的兩軍關係，「關於你提到的具體問題，目前沒有可發布的信息」。

有媒體追問中美元首會晤後的兩軍關係，張曉剛仍表示，沒有可發布的訊息，並重申上述立場。（編輯：楊昇儒）1141030