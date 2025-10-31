董軍會赫格塞斯談台海！重申「統一是不可阻擋的歷史大勢」

正在馬來西亞出席第12屆東協防長會議的大陸國防部長董軍，今與美國國防部長赫格塞斯舉行會談，對於台海議題，董軍語氣強硬表示，「台海兩岸統一是不可阻擋的歷史大勢」。

大陸國防部長董軍今在馬來西亞吉隆坡出席東協國防部長會議。 （圖/美聯社）

《央視新聞》報導，董軍與赫格塞斯（Pete Hegseth）就中美兩軍關係及地區安全形勢交換意見，董軍表示，大陸國家主席習近平與美國總統川普在南韓的成功會晤，為中美關係穩定發展「作出了戰略指引」，「中美兩國完全可以相互成就、共同繁榮」。

董軍強調，兩國防務部門要以實際行動落實元首共識，「發揮高層戰略溝通的示範帶動作用」，並透過政策層對話「增信釋疑」，拓展一線官兵間的良性互動。

在談及台灣問題時，董軍語氣強硬指出，「台海兩岸統一是不可阻擋的歷史大勢。」他強調，台灣問題是大陸核心利益中的核心，關係到國家主權與領土完整，美方應「謹言慎行，旗幟鮮明反對『台獨』」。

董軍進一步指出，中國始終致力於和平發展，但同時「堅決維護國家安全利益」，對於任何侵權挑釁行為，「中國有充分的實力從容應對」。他呼籲美方，應將「不遏制中國、不尋求發生衝突」的表態落實為具體行動，「與中方一道，為地區和世界和平安全注入正能量」。

