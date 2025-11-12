董陽孜書法作品 進駐荷蘭國家博物館

記者黃朝琴／臺北報導

文化部駐法國臺灣文化中心主辦「董陽孜：此心安處是吾鄉」展覽，即起於荷蘭國家博物館洲展廳登場，透過一座高4公尺、寬12公尺特製展櫃，呈現董陽孜2023年創作的2件大型書法作品，包括《此心安處是吾鄉》及《人法地，地法天，天法道，道法自然》，充分展現作品張力與氛圍，展名取其作品題字，反映藝術家內心對「家」與「歸屬」的深層情感與書法詮釋，展期至明年10月20日、長達1年。

巴文中心主任胡晴舫表示，巴文與荷蘭國家博物館合作緊密，已連續3年展出臺灣主題作品，包括去年適逢臺荷相遇400年，特別展出與臺灣相關的館藏及文獻，今年能再次促成與董陽孜的合作，感到非常開心且深感榮幸。

董陽孜對於將傳統書法轉化為當代藝術語言不遺餘力，其創作突破形式界限，展現藝術跨界融合的無限可能，帶來強烈的感官體驗，化為一個「美」字。董陽孜在國際藝壇屢獲矚目，不僅曾獲英國《衛報》盛讚為「讓書法變酷的藝術家」，去年更成為首位於美國大都會藝術博物館（The Metropolitan Museum of Art）大廳展出的亞洲藝術家，彰顯其作品深富文化底蘊與當代張力，持續為臺灣藝術在全球發聲。

荷蘭國家博物館亞洲部研究員暨策展人王靜靈表示，董陽孜的創作不僅僅是書寫文字，更是一場視覺上的動態呈現，透過筆墨律動、空間的編排與墨色層次的轉換，引領觀者超越語言與文化的直觀體驗。此次作品展現狂草書風的奔放精神與抽象美感，筆觸充滿能量與即興性，由情感驅動，節奏流暢，展現出書寫動作中的內在韻律。

這次展覽亦與荷蘭皇家亞洲藝術協會（KVVAK）合作，將於11月15日辦理講座活動，同時增刊出版一期董陽孜專刊。

《董陽孜：此心安處是吾鄉》展覽，即起於荷蘭國家博物館展出1年。（荷蘭國家博物館提供）

臺灣書法家董陽孜（中）親赴荷蘭出席展覽開幕活動。（巴文中心提供）

《此心安處是吾鄉》主視覺，登場館焦點展品燈箱。（巴文中心提供）

《董陽孜：此心安處是吾鄉》展覽開幕貴賓雲集。（巴文中心提供）