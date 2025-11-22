葫蘆埤環保釣賽 移除外來種

環保釣魚比賽葫蘆埤場，觀旅局長林國華（右三）與前三名釣友合照。（市府提供）

記者黃文記∕官田報導

為了推廣健康戶外休閒，並協助移除外來魚種、提升埤塘生態環境，台南市觀光旅遊局二十二日於官田區葫蘆埤舉辦「二０二五虎頭埤水與綠─路亞環保釣魚比賽」，吸引來自各地釣魚同好報名參加，共移除二公斤外來種魚，讓葫蘆埤的台灣原生魚種有更佳的生存空間。

觀光旅遊局長林國華表示，今年於虎頭埤及葫蘆埤舉辦了兩場路亞環保釣魚比賽活動，其中葫蘆埤因平日並未開放釣魚，此次係農田水利署嘉南管理處首次專案核准的清除外來入侵種魚類活動，一開放報名即刻秒殺額滿，顯示路亞釣魚運動已逐漸成為各年齡層都熱愛的健康戶外休閒活動。

廣告 廣告

連同上週虎頭埤場次，今年總報名人次逾三百五十人，近六成參賽者來自外縣市，再創活動紀錄。藉由這些專業釣手的協助，二十二日共移除二公斤的外來種魚，讓葫蘆埤的台灣原生魚種有更佳的生存空間。釣友紛紛表示在葫蘆埤這樣美麗的環境釣魚真的是一大享受。

觀旅局同時邀請ＹＴ頻道「漁樂爽報」知名釣魚達人阿克以親切幽默的方式分享釣魚祕訣，並與遊客熱情互動，讓許多初次接觸路亞釣魚的民眾直呼受益匪淺。對釣手而言，能在比賽同時向達人學習，是相當難得的體驗，也更能藉此了解環保釣法的魅力。