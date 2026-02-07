葫蘆墩文化志工「推波助染」 表現臺中城市美學

記者張妤甄／臺中報導

為深化在地美感教育、推廣傳統工藝並拓展國際文化交流，中市府文化局與葫蘆墩文化中心志工隊自2018年起持續推動「義藝非凡—推波助染」藍染推廣行動，將傳統藍染藝術帶入社區、校園與公共空間，讓文化不只存在於展演場館，而是真正走進市民生活，成為展現臺中城市文化軟實力的重要亮點。

文化局長陳佳君今（7）日表示，市長盧秀燕上任以來，積極推動「文化扎根、藝術生活化」政策，「義藝非凡」藍染計畫正是具體實踐之一，結合志工專業、在地特色、公共參與及民間能量的串聯，讓文化深入社區日常，並以開設藍染手作體驗，形塑具辨識度的文化體驗據點，不但吸引來自美國、日本等國際交流團體專程到訪體驗，更受邀參與臺日韓天然染色快閃展，成功打造兼具教育、觀光與國際交流價值的文化品牌。

廣告 廣告

長年投入藍染推廣的志工隊副隊長吳典玲分享，在一次次教學與交流中，深刻感受到工藝連結人心的力量，藉由一塊藍布成為跨文化的共同語言，讓國際訪客理解台灣文化的細膩與溫度。隊長朱存琦表示，志工隊多年來持續精進技藝與教學能力，培育出多位專業藍染講師，不僅拓展志工的藝術職涯，也為台中培養穩定的文化人才庫，展現市府推動文化永續發展的具體成果。

葫蘆墩文化中心說明，目前藍染手作體驗課程每月固定開課，每人200元即可完成一件作品，誠摯邀請市民與親子家庭，一起走進藍染世界，在生活中感受臺中工藝文化的魅力。

日本親子參訪團體驗手作藍染。（中市府文化局提供）

日本親子參訪團體驗手作藍染。（中市府文化局提供）

義藝非凡-推波助染-藍染推廣活動-一塊藍布成為跨文化的共同語言。（中市府文化局提供）