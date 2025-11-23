葬儀社前員工「單飛搶標案」！ 前雇主不滿砸2救護車
昨天(22號)晚間，屏東恆春旅遊醫院，兩名嫌犯闖入，將停放在停車場內的兩部救護車砸壞，警方掌握，原來是葬儀社前員工自立門戶，搶走前雇主的醫院標案，再加上雙方先前個性不合，前雇主一氣之下，找了兩名嫌犯到醫院砸車，沒想到意外砸錯，其中一部車是院方的救護車。
事發於22日晚間7點多，監視器畫面顯示，兩名男子騎機車抵達醫院急診門口，其中一人頭戴安全帽、手持棍棒，隨即朝停放的救護車猛力砸擊。雖然監視畫面的死角看不清楚砸車動作，但影子清楚顯示了整個過程。行兇後，兩人迅速離開現場。
知情人士透露，被砸的兩部救護車中，一部屬於私人葬儀社，另一部則是醫院的車輛，後者正因達到10年使用年限而準備汰換。由於兩車併排停放，嫌犯可能不知道其中一部是醫院的車輛，導致無辜受到波及。
據了解，這起事件背後是葬儀社業者間的糾紛。郭姓男子與前員工羅姓男子長期不和，羅姓男子離職後自行創業並成功搶得標案，引發郭姓男子不滿。知情人士表示，郭姓男子與羅姓男子「大家都不合」，並非短期矛盾，而是長期積累的不滿，最終導致郭姓男子教唆他人前往砸車。
恆春分局偵查隊副隊長林文謙表示，警方已掌握涉案犯嫌身分及相關證據，將通知嫌疑人到案說明。儘管知情人士聲稱「這跟標案沒關係」，但郭姓男子教唆他人砸車的警告意味濃厚，警方正加緊調查，釐清此次事件的確切原因。
