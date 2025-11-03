葬儀社老闆約人妻遊墾丁！鹹濕對話曝光

一名殯葬業老闆被控跟一名有夫之婦到墾丁同遊。（示意圖／photoAC）





雲林一名殯葬業老闆阿華（化名）跟一名有夫之婦小花（化名）發生不倫戀。除了以男女朋友相稱，還有接吻、擁抱的親密合照，更同遊墾丁並同居同間客房。案件證據在阿華原配提出的另一起訴訟中曝光，小花的丈夫發現妻子出軌，怒向阿華提告侵害配偶權，求償60萬元。雲林地院審理後，認定阿華確實侵害小花丈夫的配偶權，判賠30萬元。

根據判決書指出，阿華的原配之前先對小花提起訴訟，小花丈夫是無意間幫小花收信時，發現阿華原配對小花提告的起訴狀，才驚覺小花去年聲稱去墾丁獨旅，其實是跟阿華同遊，兩人的對話紀錄中還出現「你的也很好吃」、「等妳回來吃」等疑有性暗示意思的字眼。小花丈夫原本相信妻子不會做出對不起他的事情，但實際上兩人已經侵害他的配偶權。

法庭上阿華雖然承認跟小花交往，有同遊同住與接吻行為，但堅稱沒發生關係，更指控小花丈夫提出的照片與對話紀錄乃小花丈夫未經同意翻拍，應該不具備證據能力。

雲林地院審理時認為，小花丈夫是從另案中取得相關證據，沒有用強迫、脅迫的不法手段取得證據，認定證據有效。法官並指出，阿華明知小花是有夫之婦卻還是跟她交往，並有侵害小花丈夫配偶權的親密行為，情節重大，但關於性行為的積極證據不足，故酌減賠償金額，判阿華賠償小花丈夫30萬元，全案仍可上訴。

