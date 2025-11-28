葬禮後接到電話：你媽還活著！中國醫院驚人疏失曝光…結局竟超暖心

尹婆婆其實還在人世。圖／翻攝自微博

安葬後才被告知媽媽還活著！中國廣西省過去曾發生一起「搞錯死者」的烏龍事件，一間醫院因誤認去世病患的身份、通知錯家屬，然而家屬甚至完成葬禮後，才得知人還活著，事後發現竟是院方疏失。兩家人經調解獲賠數萬元，卻也意外因此結下緣分，後來還互認乾親，這些年一直都有維持往來。

根據極目新聞、紅星新聞等陸媒報導，這起事件要回顧到2022年12月，南寧市一名87歲的尹婆婆被養老院送到北際醫院進行治療，但醫院在12月28日凌晨通知家屬稱尹婆婆經搶救無效死亡，家屬獲報後也一同前往醫院，準備將尹婆婆的遺體接回家、處理後事。怎料就在葬禮結束後的下午3時許，尹婆婆的兒子接到醫院來電稱尹婆婆尚在人世，一家人趕到醫院後，才被工作人員告知不慎弄錯死者資訊、錯誤通知家屬。

報導指出，由於當時燈光昏暗，再加上病床上死者的髮型、長相與尹婆婆都十分相似，再加上手環訊息一致，一家人們並無起疑，接了遺體就離開醫院，並於12月30日中午舉辦葬禮，為尹婆婆送殯安葬。對於院方的大烏龍，尹婆婆家屬將訴求整理成文，若與院方協商不成，恐將訴求法律途徑。

北際醫院搞錯死者。圖／翻攝自微博

對此，工作人員事後受訪時坦言，此事確實是醫院的疏忽，但當初尹婆婆的5名子女都有到院，而且在簽字、取回遺體的過程中也清楚看見臉部，甚至還有3天的舉辦喪禮：「他們（家屬）來簽了字，又確認，完了又在這裡搞了幾十分鐘，要穿壽衣，還要擦洗洗，怎麼就沒認出來自己的媽媽？」

工作人員也透露，真正過世的其實是73歲的黎婆婆，與87歲的尹婆婆相差14年：「不是一個年代的人，怎麼會弄錯？」對此，北際醫院事後表示，具體情況會在院方處理後再對外公佈；南寧市衛生計生監督所也已介入調查。

北際醫院搞錯死者。圖／翻攝自微博

不過這起事件後續迎來轉折，醫院相關部門事後與黎婆婆、尹婆婆雙方家人進行調解，各方隨後簽署了三方調解協議，醫院也針對工作人員過錯，分別向尹婆婆、黎婆婆家屬支付數萬元的賠償。至於尹婆婆和黎婆婆的家人與後輩之間反倒因為此時結下緣分，雙方後輩互認對方的長輩為乾媽，逢年過節還會互相走春。

黎婆婆的兒子孫姓男子受訪時透露，黎婆婆、尹婆婆生前同住一家養老院，生病後都在北際醫院接受治療，而且兩家人都是西鄉塘區村民，兩村相距僅十來公里，認為這也是一種緣分：「事情已經發生，總得努力往好的方向推進，尹婆婆的孩子認我媽為乾娘，我也認尹婆婆做乾娘，我叫她兒子哥哥，他們叫我弟弟」。黎婆婆由尹婆婆的兒子們按照當地習俗舉辦葬禮後，目前仍安葬在尹婆婆老家的田地裡，待孫男選好長眠地後再撿骨並二次安葬。



