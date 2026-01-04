《葬送的芙莉蓮》展覽五大展區一次看！欣梅爾下跪、勇者雕像必看

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本人氣動漫《葬送的芙莉蓮》主題展覽，於昨天(3日)於國立臺灣科學教育館7樓東側特展區盛大登場。現場觀眾置身於勇者一行人的旅途，不只能與角色合影，更能從各種角度欣賞作品世界的細節。

五大主題展區與亮點內容

《葬送的芙莉蓮特展》依動畫時間軸規劃五大主題區：「序章」、「全新冒險的開始」、「葬送的芙莉蓮」、「僧侶與鏡蓮華」及「一級魔法使測驗」。入口拍照區提供芙莉蓮與費倫的手杖、修塔爾克的戰斧，觀眾可挑選喜愛道具擺出經典姿勢留念。

「序章」區以半世紀流星雨為靈感，展示芙莉蓮與昔日夥伴的故事，觀眾可在星光映照下重溫討伐魔王的旅程。

「全新冒險的開始」介紹芙莉蓮與費倫、修塔爾克的新旅程，並設置勇者欣梅爾雕像拍照區，地面以蒼月草裝飾，增添故事感。

「葬送的芙莉蓮」以芙莉蓮與阿烏拉的對決為主題，設置巨大的「服從的天平」，配合動畫影像中的攻擊畫面同步照明，聲光交織、臨場感十足。

「僧侶與鏡蓮華」展示僧侶贊恩、武僧克拉福特及矮人戰士弗爾爺爺的故事，重現芙莉蓮從欣梅爾手中獲得鏡蓮華戒指/獲贈禮物的難忘時刻，吸引粉絲在此駐足拍照。

「一級魔法使測驗」回顧芙莉蓮與費倫的考試挑戰，並設有「挑戰寶箱怪！」拍照區，親自體會芙莉蓮驚呼「好黑！好可怕！」的經典畫面。還有比照日本展覽特設的問答遊戲，挑戰觀眾的魔法知識，答對則可獲得限量角色明信片一張(7款隨機發送)。

展覽特別推出芙莉蓮「預售娃包套票」，開售前即引發高度詢問，購買套票的粉絲可帶著芙莉蓮娃娃一同參觀展覽，重溫動畫中的經典旅程。

《葬送的芙莉蓮特展》展覽資訊

展覽地點：國立臺灣科學教育館7樓東側特展室(台北市士林區士商路189號)

展覽日期：2026/1/3(六)-2026/4/6(一)除夕休館、週一不休館

營業時間：10:00-18:00(17:30停止售票及入場)

票價資訊：展期單人票480元、現場優待票450元、

現場特惠票240元。

