《葬送的芙莉蓮》Netflix字幕亂翻！出現「媽耶好樣的」 粉絲傻眼怒噴
記者林宜君／台北報導
本該沉浸在奇幻旅程中，觀眾卻被字幕拉回現實。《葬送的芙莉蓮》意外因翻譯問題掀起追劇怒火。日本高人氣動畫《葬送的芙莉蓮》第2季近期播出後話題不斷，卻不是因劇情或角色，而是Netflix平台上的字幕品質引爆爭議。不少觀眾追劇時發現翻譯錯誤頻頻，不僅語意走鐘，連角色名稱也屢屢出包，讓原本口碑極高的作品意外「炎上」。
字幕問題首先被大量網友點名的是人名混亂。有觀眾指出，男主角之一「欣梅爾」在同一集中竟出現3種不同譯名，讓人一度誤以為出現新角色，其他角色同樣難逃災情，「芙莉蓮大人」被翻成「弗萊倫太太」，「修塔爾克」變成「史塔克少爺」，「費倫（Fern）」則被簡化為「芬」，甚至被意譯成「蕨類植物」，讓不少粉絲哭笑不得。
除了名稱錯亂，字幕內容的語意偏差更讓熟悉原作的觀眾無法接受。有人舉例，原本日文台詞「芙莉蓮，我可以試著說服他嗎？」在Netflix字幕中卻變成「你能不能讓我向他求愛？」，不只意思完全錯誤，角色關係也瞬間變調，嚴重影響理解。更讓觀眾出戲的是翻譯風格的突兀切換。有描寫孩童玩耍的輕鬆場面，字幕卻突然出現「媽耶好樣的」、「都來不及才放馬後炮」等口語說法，與作品一貫沉靜、內斂的敘事調性格格不入，不少網友直言「氣氛直接被毀」。
隨著錯誤字幕截圖在社群平台大量流傳，討論聲浪持續擴大，許多粉絲開始質疑Netflix的翻譯與審核機制，認為以其規模不該讓如此多錯誤版本上線。甚至有人表示寧願轉看其他平台，也不想再被「亂翻字幕」影響觀影體驗。事件延燒至今，已有不少觀眾呼籲官方盡快修正字幕內容，避免翻譯爭議蓋過作品本身的魅力，讓《葬送的芙莉蓮》回歸它原本應有的感動與深度。
更多三立新聞網報導
凍齡女神尹恩惠無P圖瘋傳！臉部「真實狀態」引熱議：「差點認不出來」
歐陽娜娜微博之夜黑白雙殺！側乳鏤空性感全開 紅毯尺度直接拉滿
惠利飽受惡評不忍了！經紀公司火速提告鍵盤俠 揚言「絕不和解」
金宣虎逃稅被抓包！五年前廣告也不保 品牌立刻全下架
其他人也在看
翁滋蔓情牽豪門 北一女校花級舊照曝光超驚艷
北一女校花冊翻開來，名單簡直閃瞎眾人！翁滋蔓、寇乃馨、Selina等前輩的少女時代充滿靈氣，當年穿著小綠綠的制服的丰采，至今仍是傳說，而Lulu也以自然系美貌殺出重圍，後來成為熱門的綜藝主持人。這些女神級學霸如今在演藝圈各據一方，現況更是媒體追逐的焦點。
大S閃婚具俊曄就已「虛弱到吃不下」 韓醫分析健康惡化原因
大S（徐熙媛）2日逝世一周年，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出回顧特輯，其中曝光大S病發後的完整搶救過程，節目組透露，大S於2022年再婚具俊曄時，身體狀況就已經冒警訊，吃不下也動不了。節目組也找來韓國醫生李樂俊，分析大S的健康會急速變差的原因。
《豆腐媽媽》替身墜樓吐4大袋血！ 未婚妻向民視提「3大訴求」
民視八點檔《豆腐媽媽》蘇姓替身演員，一月底因拍攝墜樓戲，頭部重創，一度發出病危通知。事發至今17天，其未婚妻Rena於6日下午臨時召開記者會，表示不幸中的大幸，是蘇男已恢復意識，但完全忘記發生什麼事，說話也有些卡頓，擔心未來會留下後遺症，對於民視的冷漠處理感到詫異。
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
《豆腐媽媽》演員高樓墜地畫面超驚悚！金鐘戲王爆氣：沒預算就不要跳
民視八點檔《豆腐媽媽》武行演員蘇德揚1月20日拍攝工地動作戲時，自高台直接墜地，從公布的影片畫面可見蘇男從大約4公尺高的高台往後仰落，地面雖鋪有海綿墊，但他碰觸海綿墊時直接被彈出去，現場雖多人保護、圍著海綿墊，但人彈出的速度太快，眾人完全來不及反應。而金鐘迷你戲劇王傅孟柏看了新聞後爆氣，怒吼：「每個
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
劉德華低調妻近況照瘋傳 朱麗倩穿搭藏貴婦行頭！驚人膚況曝光
好久不見的華嫂朱麗倩最近驚喜現身，罕見的近況照在網路上傳開，立刻點燃大家的八卦魂。這位一直以來都超級低調的天王嫂，多年來幾乎消失在鏡頭前，這次難得露面，讓網友們忍不住開始熱烈討論這位華仔背後的女人。
《大長今》之後20年依舊封神！李英愛55歲生日慶生近距離零修圖美到不科學
看完BV秀後直接迎來慶生，同一套造型氣場依舊在線事實上，這段私下慶生畫面，正是李英愛結束Bottega Veneta Summer26 Private Preview後，直接在後台發生的溫馨片段。她仍穿著稍早看秀時的大地色系長版風衣造型，沒有特別更換服裝，也沒有重新整理妝髮，行程銜接自然，卻更顯...
遭嗆「烏克蘭是俄羅斯鄉下」佳娜錄影被羞辱氣炸 網挖出4年前片段：全靠薔薔打圓場
烏克蘭籍女星佳娜近期在節目中透露，過去錄影時曾遭同場女星公開冷嘲熱諷，直指「烏克蘭女生都沒讀過大學」，言論充滿歧視。消息一出，廣大網友立刻發揮偵探精神，挖出4年前佳娜與俄羅斯女星安妮（Annie）在節目中激辯片段。當時場面火藥味十足，而同場嘉賓「薔薔」超高EQ的救場行為，意外成為網友瘋傳焦點。
台灣影史將洗牌！《陽光女子合唱團》對決《海角七號》奪冠時間曝
由林孝謙執導、改編韓國電影的《陽光女子合唱團》一上映就話題不斷，票房連續25天都穩居第一，截至5日已超過新台幣4.4億、成功擠進台灣影史前3名。對此，九把刀也發聲祝賀，「恭送孝謙導演一路往史上冠軍邁進！」
唐治平不認愛！女友曝遭施暴「壓制5小時」 心寒揭內幕：薪水1/3養他
藝人唐治平近日才因走出喪母陰霾、現身粉絲見面會並透露生活逐漸回到軌道，獲得不少正面關注，未料感情話題卻突然炸鍋。其粉專「小編」自稱唐治平女友並上傳一張親吻照，抱怨感情不被承認。小編透露，兩人已交往一年多，期間甚至遭到施暴，引發粉絲與網友一片譁然。
47歲影帝河正宇與36歲車貞媛交往中！被爆7月辦婚禮 爸爸火速「無奈回應」
南韓影帝河正宇（하정우）於今（4日）傳出即將於7月與圈外女友步入禮堂，引發演藝圈震撼。隨後其經紀公司迅速做出回應，證實河正宇確實正與小11歲的演員車貞媛（차정원）熱戀中，但對於「7月婚訊」則予以否認。
育幼院出身逆襲！芝田璃子靠3英文單字當影帝妻 驚爆「繼子年紀比她大」
31歲日本女星芝田璃子（Riko Shibata）近日登上日本電視台綜藝節目《上田與女人口出狂言的夜晚》，大方揭露她與奧斯卡影帝、好萊塢巨星尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）這段相差31歲「父女戀」的跨國婚內幕。
袁惟仁作品版權早賣斷 陶晶瑩點名曝「眾星友」金援8年不間斷
資深音樂人「小胖老師」袁惟仁2月2日在家中辭世，享年59歲，消息傳出後，演藝圈震驚不捨。多年好友陶晶瑩近日在電台節目《陶色新聞》中回憶，得知好友病逝的噩耗當下情緒潰堤，坦言至今難以接受。
爸演《豆腐媽媽》震驚「消失17天」 拍攝現場爆受傷意外！民視回應還原狀況：負起責任
有網友在Threads上發文爆料：「今天已經第17天沒有看到爸爸了。」文中並指出父親是於1月20日拍攝民視8點檔《豆腐媽媽》時出意外，甚至說：「我單純而執著地希望，爸爸能回到我身邊，讓我的世界也會再次充滿溫暖和快樂。」對此發文，民視方面也做出回應。
李多慧確認與 Kymco 光陽機車續約，為兩款新車代言！
多慧來台4年，已經成為十足的廣告寵兒，趕在過年前，她和光陽KYMCO再次合作，成為2款「移動時尚」新車「Like EURO 125 歐風特仕版」、「Yogurt Slim 優格 125 塑身特仕版」代言人，李多慧說：「謝謝光陽KYMCO在過年前帶給我這麼開心的合作好消息，今年過年心情真的特別好，家人們也都很為我開心！」
劉德華60歲妻罕露面！朱麗蒨揹20萬精品包現身佛教活動
朱麗蒨（舊誤植：朱麗倩）2008年和「天王」劉德華（華仔）結婚後，育有一女劉向蕙，作風非常低調，默默地為家庭奉獻，甘願當天王背後的女人。近日，大陸媒體曝光朱麗蒨出席佛教活動的照片，掀起熱烈討論。
許瑋甯哽咽談10年前往事 被問楊丞琳尷尬「私下再聊」
許瑋甯發表新書《寫進時間的故事》，6日在世貿國際書展舉辦發表會。書中集結她10年來的成長，被問到最想和過取的自己說些什麼，許瑋甯突然停頓幾秒，忍不住哽咽：「想告訴自己，關於愛，再多做一點，讓對方知道你真的在乎。」
《世紀血案》改編「林宅血案」遭萬人抵制 議員痛批：嗜血商品
電影《世紀血案》日前舉行殺青記者會，未料消息一出竟在社群平台引發強烈反彈。該片改編自1980年台灣重大懸案「林宅血案」，卻因授權問題與製作背景引發廣大網友不滿，Threads上更發起「#拒看世紀血案」標籤，至今已破萬人響應。
白冰冰致電S媽「提供法律建議」 喊話具俊曄回歸演藝圈
【緯來新聞網】70歲白冰冰身為民視節目《超級冰冰Show》製作人、主持人，今（5日）為了慰勞辛苦的幕