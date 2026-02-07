《葬送的芙莉蓮》Netflix字幕亂翻！出現「媽耶好樣的」 粉絲傻眼怒噴

記者林宜君／台北報導

《葬送的芙莉蓮》意外因翻譯問題掀起追劇怒火。（圖／翻攝自X平台）

本該沉浸在奇幻旅程中，觀眾卻被字幕拉回現實。《葬送的芙莉蓮》意外因翻譯問題掀起追劇怒火。日本高人氣動畫《葬送的芙莉蓮》第2季近期播出後話題不斷，卻不是因劇情或角色，而是Netflix平台上的字幕品質引爆爭議。不少觀眾追劇時發現翻譯錯誤頻頻，不僅語意走鐘，連角色名稱也屢屢出包，讓原本口碑極高的作品意外「炎上」。

字幕問題首先被大量網友點名的是人名混亂。有觀眾指出，男主角之一「欣梅爾」在同一集中竟出現3種不同譯名，讓人一度誤以為出現新角色，其他角色同樣難逃災情，「芙莉蓮大人」被翻成「弗萊倫太太」，「修塔爾克」變成「史塔克少爺」，「費倫（Fern）」則被簡化為「芬」，甚至被意譯成「蕨類植物」，讓不少粉絲哭笑不得。

除了名稱錯亂，字幕內容的語意偏差更讓熟悉原作的觀眾無法接受。（圖／翻攝自X平台）

除了名稱錯亂，字幕內容的語意偏差更讓熟悉原作的觀眾無法接受。有人舉例，原本日文台詞「芙莉蓮，我可以試著說服他嗎？」在Netflix字幕中卻變成「你能不能讓我向他求愛？」，不只意思完全錯誤，角色關係也瞬間變調，嚴重影響理解。更讓觀眾出戲的是翻譯風格的突兀切換。有描寫孩童玩耍的輕鬆場面，字幕卻突然出現「媽耶好樣的」、「都來不及才放馬後炮」等口語說法，與作品一貫沉靜、內斂的敘事調性格格不入，不少網友直言「氣氛直接被毀」。

隨著錯誤字幕截圖在社群平台大量流傳，討論聲浪持續擴大，許多粉絲開始質疑Netflix的翻譯與審核機制。（圖／翻攝自Threads）

隨著錯誤字幕截圖在社群平台大量流傳，討論聲浪持續擴大，許多粉絲開始質疑Netflix的翻譯與審核機制，認為以其規模不該讓如此多錯誤版本上線。甚至有人表示寧願轉看其他平台，也不想再被「亂翻字幕」影響觀影體驗。事件延燒至今，已有不少觀眾呼籲官方盡快修正字幕內容，避免翻譯爭議蓋過作品本身的魅力，讓《葬送的芙莉蓮》回歸它原本應有的感動與深度。

