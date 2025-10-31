葳格變身法老國度阿努比斯伴師生歡渡萬聖節

▲八米寬的古埃及死神阿努比斯拔地而起，成為葳格小學北屯校區的吸睛打卡點。（圖／葳格小學提供）

[NOWnews今日新聞] 今(31)天是西洋萬聖節，台中市葳格小學搶在奇美博物館2026年將登場的「埃及展」之前，舉行一系列以古埃及為主題的慶祝活動，帶領孩子走進時光長河，從英文教學、校園佈置到變裝晚會，全方位融入文化學習，讓過節不只有歡樂，還能寓教於樂，認識淵遠流傳的埃及文化！

邁步進入葳格小學，讓人彷彿置身法老國度，寬達八米的巨大阿努比斯氣勢登場，廊道間一座座金字塔、木乃伊、人面獅身像與象形文字壁畫；還有家長與孩子聯手運用環保材質打造的變身飾品，諸如用報紙編織的法老頭巾，以及迴紋針製作的埃及豔后頭飾，讓人眼花撩亂，充滿創意！

廣告 廣告

▲ 葳格家長精心為孩子變裝，熱心佈置教室走廊，金字塔、木乃伊及人面獸身等作品讓校園變身古法老王國。（圖／葳格提供）

夜幕降臨，萬聖節晚會熱鬧滾滾，諸如英文戲劇表演、變裝走秀、園遊會與闖關遊戲依序登場。高年級學生親自籌辦攤位，實際體驗企劃與銷售過程，並將部分所得捐出做公益，展現商業素養與社會責任。外師團隊也在校內設置遊戲關卡，每一關都結合知識點，例如：「古埃及人畫眼線其實具有防曬、抗菌與宗教意義。」讓萬聖節不只是娛樂活動，更具教學意義，十足寓教於樂。

▲葳格小學北屯校區埃及風萬聖節，校長管珮慧（中）與學生同歡。（圖／葳格提供）

葳格小學北屯校區校長管珮慧表示，透過活動舉辦，看到老師、家長與孩子共同合作的力量，學校與家庭形成緊密的教育夥伴關係。孩子在玩樂中學習、創造中成長，這正是葳格教育精神，希望孩子透過這樣的教學，理解世界文化的多元與深度，心靈與眼界都能走向國際。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

「友善籃框」點亮生命之光 美獨臂球王傳遞希望與平權

南屯國小羽球隊出征 立委、運彩公會球援何昱奇加碼獎金30萬

嶺東科大USR跨校成果聯展登場 共創永續綠色新價值