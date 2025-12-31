葳老闆再度與前夫對簿公堂！鬆口離婚內幕：把所有關鍵證據都交給法院





知名電商企業家「葳老闆」周品均近日於個人 YouTube 頻道發布聲明影片，首度對外證實，自己因公開談及過往家暴經歷，遭前夫提告刑事「加重誹謗」，並另提民事訴訟求償100萬元。

周品均在影片中神情平靜卻態度堅定，強調這一次不再選擇隱忍，已備妥多年蒐集的相關證據，將全數交由司法裁決，以捍衛自身清白。

因揭露家暴史遭提告

周品均說明，事件起因於她日前在社群平台分享自身曾遭家暴的經歷，引發前夫不滿，對方認為內容不實且涉及私德，因而提起刑事與民事訴訟。她也坦言，這並非第一次因離婚相關議題與前夫對簿公堂。

周品均回憶，多年前離婚時，她同樣因提及家暴原因遭對方提告，當時為了爭取女兒監護權，也希望生活能盡快回歸平靜，在對方律師團隊的壓力下選擇和解，「那一次，我選擇了退讓。」

首度公開驗傷單、保護令

不同於過往的隱忍態度，周品均此次決定正面迎戰。她在影片中首度對外公開多項過去未曾曝光的證物，包括醫院驗傷單以及法院核發的保護令，強調自己所言並非空穴來風。

她進一步指控，離婚後雙方糾葛並未就此結束，曾在交接女兒時發生嚴重衝突，對方甚至疑似開車倒車衝撞她，讓她當場報警並緊急申請司法保護。相關經歷，也成為她長期未對外詳述的傷痛之一。





周品均在影片中坦言，過去因為害怕丟臉、不知向誰求助，選擇將傷痛吞下肚：「那時候不敢讓家人知道，也一直以為離婚就是解脫。」然而，隨著時間推移，她逐漸意識到沉默並未換來真正的平靜。

她表示，如今自己已靠著努力重新站穩腳步，選擇公開發聲，不只是為了自己，也是希望能鼓勵更多仍身處恐懼中的受害者勇敢求助。她直言：「如果連我都不敢站出來，那只會讓更多受傷的人更不敢說話。」

影片曝光後迅速在網路上引發熱議，不少網友湧入留言區力挺周品均，呼籲社會正視家暴議題與受害者的發聲權。周品均也在片尾感謝粉絲長期支持，並表示未來將持續做她認為正確的事。

