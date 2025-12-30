「葳老闆」周品均現身北院！遭前夫控加重毀謗 周：只想以自身經驗鼓勵他人

即時中心／林韋慈報導

前「東京著衣」創辦人之一周品均，過去曾指控前夫鄭景太家暴，卻反遭對方提告毀謗，雙方於2015年當庭和解。近期周品均以「葳老闆」身分經營自媒體，再度公開談及自身經歷，並指控前夫施暴，再次遭提告。台北地院今（30）日開庭，周品均親自出庭，強調自己只是希望以親身經驗，鼓勵有相同遭遇的人勇敢面對人生。





周品均與前夫鄭景太已離婚12年，鄭近日對周再度提起自訴加重誹謗罪，主張周自2025年6月起共有12次發文提及歷經家暴，已違反當年和解協議中不再公開指控的承諾。台北地院今日開庭審理，周品均否認犯罪，表示她是以過來人的身分分享生命經驗，目的在於鼓勵曾遭遇不當對待的女性，並無傷害他人的意圖。

根據《TVBS》報導，庭訊中法官詢問雙方是否有和解意願，周品均與鄭景太的辯護律師均表示無意和解。法官檢視相關證據後，原欲於今日辯論終結，但因周品均提出的LINE對話紀錄缺乏傳送年份，無法確認對話時間是否發生於離婚前或離婚後，辯護人請求補充相關資料。法官最終裁示，將於明年1月28日上午再度開庭。

庭後，周品均表示，這些年來透過分享生活經驗，確實幫助不少人勇於離開不健康的關係，或更有勇氣站出來面對困境。她說，收到許多回饋後，更確信自己所做的事情是對的，因此會持續分享下去，希望能幫助更多人。周品均也坦言，今日出庭難免感到委屈，但仍選擇正向看待，「我們還是要把自己的路走好」，鼓勵大家勇敢面對自己的人生。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

