「葳老闆」周品均PO文談家暴遭前夫告 證據缺1關鍵！法官同意補充資料

「電商女王」前東京著衣創辦人周品均。（本刊資料照）

「電商女王」前東京著衣創辦人周品均，曾指控遭前夫鄭景太家暴，遭對方提告毀謗，雙方於2015年當庭和解，不過近日周品均以「葳老闆」身分經營自媒體，再度公開談及自身經歷，也再度被前夫提告。對此，台北地院今（30日）開庭，周品均強調僅是希望以親身經驗，鼓勵有相同遭遇的人勇敢面對人生。

被封為電商女王的周品均以「葳老闆」身分經營自媒體，公開談及自身經歷，遭離婚12年的前夫鄭景太提告，主張她今年6月以後有12次的發文提到歷經家暴，違反之前和解協議書上的承諾。

根據《TVBS》報導，庭訊中法官詢問雙方是否有和解意願，但雙方的辯護律師均表示無意和解；法官檢視相關證據後，原欲於今辯論終結，但因周品均提出的LINE對話紀錄缺乏傳送年份，因此無法確認對話時間是否發生於離婚前或離婚後，辯護人請求補充相關資料，法官最終裁示於明年1月28日上午再度開庭。

對此，周品均庭後表示，沒有要特別傷害對方（前夫），表示分享的文章都是在講個人感受跟個人經歷，並希望鼓勵有同樣不好經驗的人，可以更勇敢面對，能像她一樣走出來、得到更好的生活，強調沒有要傷害誰的意思。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

