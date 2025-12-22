葵剛全新創作專輯明發行 獻給孤獨與脆弱的人

記者周毓洵／臺北報導

TRASH鼓手葵剛將於明（23）日推出全新個人創作專輯《歡迎來到不受歡迎的人俱樂部》，數位平台全面上架，實體專輯也同步開放預購。這一天同時也是他35歲生日，對葵剛而言，這張專輯不只是新作品，更像是一份送給自己、也送給歌迷的生日禮物。

葵剛《歡迎來到不受歡迎的人俱樂部》專輯共收錄九首歌，葵剛直言「這不是一張要讓人變好的專輯，而是寫給情緒低潮時聽的陪伴之作。」他希望讓感到孤獨、脆弱，或正處在人生低谷的人，有一個可以暫時停靠的角落。他也分享，「不受歡迎的人」其實指的是那些不被喜歡的狀態，當自己感覺不被理解時，那種「不受歡迎」的情緒也會悄悄出現。

廣告 廣告

在樂團TRASH的舞台上，葵剛是能量滿滿、帶動全場的靈魂人物，並於2025年隨團奪下第36屆金曲獎「最佳樂團獎」；回到個人創作，他則選擇卸下強勢外殼，用更赤裸的方式直面內在。繼2023年首張個人專輯《地獄的家》後，睽違兩年推出第二張個人作品，葵剛形容這次不是為了療癒，而是「讓各種不被歡迎的情緒，都有被允許存在的空間」。

談到專輯名稱，他表示靈感來自腦海中的「隱形馬戲團」，9首歌就像9個邊緣角色，唱出平時不敢示人的內在狀態，包括失落、憤怒、悲傷與無力感。他坦言，自己最「不受歡迎」的狀態，是被要求理解別人，卻始終沒有被理解的失落，這樣的情緒甚至也曾出現在與家人的相處中。

專輯以「回來」作為起點，描寫在創傷中與自我分離的感受，葵剛說：「不是關於振作，而是面對有些時光只能懷念的無力感。」像是以臺語創作的「不對時」，描寫不被祝福的戀情，並邀請新銳饒舌歌手RhymeSo合作，融合輕搖滾與饒舌元素。葵剛分享，創作時腦中浮現的是高雄港邊的黃昏畫面，「用閩南語唱，感覺更有味道。」

專輯視覺同樣話題十足，邀請攝影藝術家登曼波掌鏡，裝幀由曾獲葛萊美「最佳唱片包裝設計獎」的設計師于薇操刀。高彩度色塊與類油畫筆觸，呈現社會標籤與真實自我之間的拉扯。拍攝時，登曼波希望葵剛以最不修飾的狀態入鏡，甚至裸上身拍攝，象徵卸下防備、回到最真實的自己。葵剛也坦言，曾對外貌與身材感到焦慮，但現在更希望不必完美，也能被好好看見。

葵剛卸下TRASH舞台上的強勢能量，以更赤裸的姿態回到個人創作。（華納音樂提供）

葵剛專輯《歡迎來到不受歡迎的人俱樂部》視覺由攝影藝術家登曼波掌鏡，裝幀設計則由曾獲葛萊美「最佳唱片包裝設計獎」的設計師于薇操刀，以高彩度色塊與類油畫筆觸，呈現「社會標籤」與「真實自我」之間的拉扯。（華納音樂提供）