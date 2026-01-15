葵剛單飛超現實挑戰特殊「急凍妝」雙眼張不開

葵剛推出新個人創作專輯。（華納音樂提供）

葵剛推出新個人創作專輯《歡迎來到不受歡迎的人俱樂部》。專輯收錄單曲〈魚肚白〉，以「天亮前的那一刻」為概念，描寫人在夜深未眠時，面對情感與現實轉變的狀態。此次MV延續單曲概念，以冰冷雪白的視覺風格打造超現實「冰凍世界」，葵剛為此挑戰長時間特殊「急凍妝」更在悶熱天氣裡穿了五層衣服，營造地道雪景氛圍，他笑說：「整個過程不是在演寒冷，而是在忍耐。」

在MV拍攝現場，雖然畫面呈現出「冰天雪地」的世界，但實際狀況卻和畫面完全相反，當時的氣溫可說是「又悶又熱」。葵剛笑說：「為了拍出冬天的寒冷感，我其實穿了將近五層衣服，整個人都悶出汗了，加上用來製造雪景效果的粉塵味道很重，近距離聞會有一種刺刺的感覺，拍到後面其實有點不舒服。」

他更分享印象最深刻的是在MV中化了一個「急凍妝」，睫毛上、臉上都要放上用特殊材質做的「白雪」，並且完成一整天的拍攝。他直言：「眼睛根本張不開！整個過程不是在演寒冷，而是在『忍耐』——要忍住悶熱、忍住不適，也忍住眼睛的不舒服，讓表情看起來『什麼事都沒發生』。」

