蒐羅日本京都冬季 雪國、旬味、開運之深度五感行旅(上)

【旅遊經 洪書瑱報導】



日本千年古都的京都，展現的是一種極致的精緻感與歷史延續，散發著深厚底蘊，而冬日的京都府，有著比想像中更豐富的亮點，從山珍海味的季節美食，到難得一見、令人讚嘆的雪景，再加上一年一度的新年參拜活動，都是冬日季節中特有的體驗。各地都展現出獨一無二的冬日風景與故事，為此蒐羅今年冬天京都府各地期間限定美景與文化，分為上下二篇！此為上篇──

※.「海之京都」：京丹後市-間人蟹──







No.186_間人ガニ



位於京都府京丹後市的間人漁港，是高級品牌松葉蟹「間人蟹」的故鄉，而「間人蟹」有冬季味覺王者之稱，每年11月6日解禁後，漁民便前往經之岬外海20～50公里的漁場作業。堅持以「日歸漁法」，在當天深夜出海、當日午後返港拍賣，使得「間人蟹」能以幾近完美的鮮活狀態送達餐桌，被公認為松葉蟹中的極品。值得一提的是──冬季的日本海海象險惡，小型漁船在巨浪中作業極其艱難。特別是12月至隔年2月，能順利出海的日子屈指可數，導致漁獲量極度稀少，也讓間人蟹贏得「幻之蟹」的美譽，成為京都北部冬季飲食文化的頂級象徵，每年吸引無數美食家專程造訪，只為一嚐那極致的鮮甜。



●information──

季節：11月6日～隔年3月20日

供應店家：丹後溫泉Hashiudo莊、海邊的美食旅宿TOTO屋、昭戀館 予志之屋、夕彩Resort響季、間人溫泉 炭平、壽海亭、宿居 三養莊、料理旅館 喜久屋、夕凪、 Kanemitsu、間人溫泉鄉 和美庵 天空與大海、民宿 梅田莊、另一個京都 雨情草庵

※.

海之京都：宮津市-天橋立雪景──







天橋立



位於京都府宮津市的天橋立，與松島、宮島並列為「日本三景」。這片松樹沙洲地形約在四千年前形成，長達 3.6 公里，冬季在靄靄白雪覆蓋下呈現神秘壯麗的景色，素有「白龍臥雪」的稱號。想欣賞最具天橋立特色的景觀，推薦可到府中地區的傘松公園，或文殊地區的天橋立View Land。兩處皆可搭乘纜車、吊椅或單軌列車上山眺望全景，並體驗天橋立獨特的「從跨下看」觀景方式，是冬季造訪宮津不可錯過的體驗。

●information：

◎.傘松公園：

地址：京都府宮津市大垣55

纜車費用：大人400日圓、兒童200日圓（纜車營業時間請參見官網）

交通：

①京都丹後鐵道天橋立站搭乘路線巴士約25分鐘，於「傘松纜車下車」。

②搭乘觀光船約12 分鐘，下船後徒步約5分鐘

官網：https://www.kyototourism.org/zh-hant/sightseeing/843/

◎.天橋立View Land

地址：京都府宮津市文珠437

費用：大人1000日圓、兒童500日圓（營業時間請參見官網）

交通：京都丹後鐵道天橋立站徒步約7分鐘。

官網：https://www.kyototourism.org/zh-hant/sightseeing/844/

※.海之京都、森之京都─綾部市-東光院 大家的雛人形祭in綾部──







立體模型雛壇



2024 年大河劇的熱播，《源氏物語》的世界觀再次受到大家矚目，其中綾部市的東光院特別將這份古典情懷融入傳統節慶，打造獨一無二的立體模型雛人形展，讓遊客以全新的視角感受平安時代的優雅風情。會場內展示總數超過 1,000 尊的雛人形，亮點包括氣勢磅礡的「14 層巨大雛壇」、歷史悠久的「江戶時代古雛人形」，以及細膩重現《源氏物語》場景的「特製立體模型雛壇」。而事實上雛祭承載著祈求兒童健康成長的美好寓意，是深植日本文化的重要節慶。活動期間，東光院也特別推出限定御朱印，為參拜之旅增添收藏樂趣。



●information：

地址：京都府綾部市上延町堂之奥７（東光院）

費用：大人300日圓、兒童免費

交通：JR 綾部站開車10分鐘。或搭乘「綾部巴士」於「上延町八反」下車步行13 分鐘。JR綾部站也有提供e-BIKE、自行車租借服務，十分方便！

停車場：有。可停小巴，中巴以上無法進入。

網站：https://www.ayabe-kankou.net/event/tokoinhinamatsuri_2025/

※.森之京都──美山町-美山茅葺之里 冬燈廊









かやぶきの里冬灯廊



南丹市美山町以保留39棟茅葺屋頂建築的聚落聞名，被視為日本最能感受「原風景」的地方之一。每年冬季僅舉行５天的限定活動「美山茅葺之里 冬燈廊」，以路燈與LED燈籠照亮整座村落，入夜後，茅葺屋與積雪在溫暖光線下呈現如童話般的幻想景色，讓人如走進童話繪本場景，一年僅有一次，是期間限定的鄉村夜景饗宴。其活動亮點為茅葺之里點燈、販售熱食的暖心屋台、搗年糕與善哉（1日限定）、日本舞踊奉納（1日限定）。

●information：

日期：2026年1月19日（一）～1月23日（五）

交通：JR京都站→（嵯峨野山陰線）→JR 園部站（轉車）→JR 日吉站→南丹市營巴士→北站下車（全程約2小時；建議旅客妥善確認回程班次，安心往返。）

官網：https://www.kyototourism.org/zh-hant/sightseeing/784/

※.森之京都，第9屆森之京都野味嘉年華──







「森之京都野味嘉年華」已邁入第九屆，已成為京都秋冬的代表活動之一，活動於去( 2025)年11月15日起至2026年2月15日止。是傳統鍋物到法式創意，是野味味覺巡禮。其中野味（Gibier）指以狩獵方式取得的天然野生鳥獸肉，因高蛋白、低熱量與獨特風味而成為近期受歡迎的食材。活動期間，森之京都地區多家餐廳將依自家特色推出各式野味創意料理，從傳統炭烤、燉煮，到融合法式手法的精緻料理，呈現多樣化的味覺體驗。



●information：

網頁：https://morinokyoto.jp/gibier2025/

※.森之京都，龜岡市-湯之花溫泉及冬季暖身好去處─







松園荘大浴場露天風呂





在「京都的奧座敷」享受暖湯與牡丹鍋的療癒時光距離龜岡市中心僅20分鐘車程的「湯之花溫泉」，自古被譽為「京之奧座敷」，是京都近郊知名的山間溫泉鄉。據傳戰國時代受傷的武將曾在此泡湯療傷，增添了歷史情懷。坐落於群山環抱中的湯之花溫泉，空氣清澈、風景隨四季變換，展現樸素自然之美，遊客可體驗到都市所沒有的恬淡沉穩。每到冬季，更不能錯過當地的名物「牡丹鍋」。以野味與山中時令食材烹調而成的鍋物，滋味溫暖濃厚，是寒冬中最治癒身心的款待。泡上一池熱湯，再品嘗熱呼呼的料理，是冬日造訪龜岡的最佳享受。





此為上篇，下篇請至「蒐羅日本京都冬季 雪國、旬味、開運之深度五感行旅(下)」(https://www.travelrich.com.tw/news/overseasnews/overseasnews12046.html)



以上圖片：由「京都府觀光連盟」提供