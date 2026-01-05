蒐羅日本京都冬季 雪國、旬味、開運之深度五感行旅(上)
蒐羅日本京都冬季 雪國、旬味、開運之深度五感行旅(上)，圖為冬灯廊
【旅遊經 洪書瑱報導】
日本千年古都的京都，展現的是一種極致的精緻感與歷史延續，散發著深厚底蘊，而冬日的京都府，有著比想像中更豐富的亮點，從山珍海味的季節美食，到難得一見、令人讚嘆的雪景，再加上一年一度的新年參拜活動，都是冬日季節中特有的體驗。各地都展現出獨一無二的冬日風景與故事，為此蒐羅今年冬天京都府各地期間限定美景與文化，分為上下二篇！此為上篇──
※.「海之京都」：京丹後市-間人蟹──
No.186_間人ガニ
位於京都府京丹後市的間人漁港，是高級品牌松葉蟹「間人蟹」的故鄉，而「間人蟹」有冬季味覺王者之稱，每年11月6日解禁後，漁民便前往經之岬外海20～50公里的漁場作業。堅持以「日歸漁法」，在當天深夜出海、當日午後返港拍賣，使得「間人蟹」能以幾近完美的鮮活狀態送達餐桌，被公認為松葉蟹中的極品。值得一提的是──冬季的日本海海象險惡，小型漁船在巨浪中作業極其艱難。特別是12月至隔年2月，能順利出海的日子屈指可數，導致漁獲量極度稀少，也讓間人蟹贏得「幻之蟹」的美譽，成為京都北部冬季飲食文化的頂級象徵，每年吸引無數美食家專程造訪，只為一嚐那極致的鮮甜。
●information──
季節：11月6日～隔年3月20日
供應店家：丹後溫泉Hashiudo莊、海邊的美食旅宿TOTO屋、昭戀館 予志之屋、夕彩Resort響季、間人溫泉 炭平、壽海亭、宿居 三養莊、料理旅館 喜久屋、夕凪、 Kanemitsu、間人溫泉鄉 和美庵 天空與大海、民宿 梅田莊、另一個京都 雨情草庵
※.
海之京都：宮津市-天橋立雪景──
天橋立
位於京都府宮津市的天橋立，與松島、宮島並列為「日本三景」。這片松樹沙洲地形約在四千年前形成，長達 3.6 公里，冬季在靄靄白雪覆蓋下呈現神秘壯麗的景色，素有「白龍臥雪」的稱號。想欣賞最具天橋立特色的景觀，推薦可到府中地區的傘松公園，或文殊地區的天橋立View Land。兩處皆可搭乘纜車、吊椅或單軌列車上山眺望全景，並體驗天橋立獨特的「從跨下看」觀景方式，是冬季造訪宮津不可錯過的體驗。
●information：
◎.傘松公園：
地址：京都府宮津市大垣55
纜車費用：大人400日圓、兒童200日圓（纜車營業時間請參見官網）
交通：
①京都丹後鐵道天橋立站搭乘路線巴士約25分鐘，於「傘松纜車下車」。
②搭乘觀光船約12 分鐘，下船後徒步約5分鐘
官網：https://www.kyototourism.org/zh-hant/sightseeing/843/
◎.天橋立View Land
地址：京都府宮津市文珠437
費用：大人1000日圓、兒童500日圓（營業時間請參見官網）
交通：京都丹後鐵道天橋立站徒步約7分鐘。
官網：https://www.kyototourism.org/zh-hant/sightseeing/844/
※.海之京都、森之京都─綾部市-東光院 大家的雛人形祭in綾部──
立體模型雛壇
2024 年大河劇的熱播，《源氏物語》的世界觀再次受到大家矚目，其中綾部市的東光院特別將這份古典情懷融入傳統節慶，打造獨一無二的立體模型雛人形展，讓遊客以全新的視角感受平安時代的優雅風情。會場內展示總數超過 1,000 尊的雛人形，亮點包括氣勢磅礡的「14 層巨大雛壇」、歷史悠久的「江戶時代古雛人形」，以及細膩重現《源氏物語》場景的「特製立體模型雛壇」。而事實上雛祭承載著祈求兒童健康成長的美好寓意，是深植日本文化的重要節慶。活動期間，東光院也特別推出限定御朱印，為參拜之旅增添收藏樂趣。
●information：
地址：京都府綾部市上延町堂之奥７（東光院）
費用：大人300日圓、兒童免費
交通：JR 綾部站開車10分鐘。或搭乘「綾部巴士」於「上延町八反」下車步行13 分鐘。JR綾部站也有提供e-BIKE、自行車租借服務，十分方便！
停車場：有。可停小巴，中巴以上無法進入。
網站：https://www.ayabe-kankou.net/event/tokoinhinamatsuri_2025/
※.森之京都──美山町-美山茅葺之里 冬燈廊
かやぶきの里冬灯廊
南丹市美山町以保留39棟茅葺屋頂建築的聚落聞名，被視為日本最能感受「原風景」的地方之一。每年冬季僅舉行５天的限定活動「美山茅葺之里 冬燈廊」，以路燈與LED燈籠照亮整座村落，入夜後，茅葺屋與積雪在溫暖光線下呈現如童話般的幻想景色，讓人如走進童話繪本場景，一年僅有一次，是期間限定的鄉村夜景饗宴。其活動亮點為茅葺之里點燈、販售熱食的暖心屋台、搗年糕與善哉（1日限定）、日本舞踊奉納（1日限定）。
●information：
日期：2026年1月19日（一）～1月23日（五）
交通：JR京都站→（嵯峨野山陰線）→JR 園部站（轉車）→JR 日吉站→南丹市營巴士→北站下車（全程約2小時；建議旅客妥善確認回程班次，安心往返。）
官網：https://www.kyototourism.org/zh-hant/sightseeing/784/
※.森之京都，第9屆森之京都野味嘉年華──
「森之京都野味嘉年華」已邁入第九屆，已成為京都秋冬的代表活動之一，活動於去( 2025)年11月15日起至2026年2月15日止。是傳統鍋物到法式創意，是野味味覺巡禮。其中野味（Gibier）指以狩獵方式取得的天然野生鳥獸肉，因高蛋白、低熱量與獨特風味而成為近期受歡迎的食材。活動期間，森之京都地區多家餐廳將依自家特色推出各式野味創意料理，從傳統炭烤、燉煮，到融合法式手法的精緻料理，呈現多樣化的味覺體驗。
●information：
網頁：https://morinokyoto.jp/gibier2025/
※.森之京都，龜岡市-湯之花溫泉及冬季暖身好去處─
松園荘大浴場露天風呂
在「京都的奧座敷」享受暖湯與牡丹鍋的療癒時光距離龜岡市中心僅20分鐘車程的「湯之花溫泉」，自古被譽為「京之奧座敷」，是京都近郊知名的山間溫泉鄉。據傳戰國時代受傷的武將曾在此泡湯療傷，增添了歷史情懷。坐落於群山環抱中的湯之花溫泉，空氣清澈、風景隨四季變換，展現樸素自然之美，遊客可體驗到都市所沒有的恬淡沉穩。每到冬季，更不能錯過當地的名物「牡丹鍋」。以野味與山中時令食材烹調而成的鍋物，滋味溫暖濃厚，是寒冬中最治癒身心的款待。泡上一池熱湯，再品嘗熱呼呼的料理，是冬日造訪龜岡的最佳享受。
此為上篇，下篇請至「蒐羅日本京都冬季 雪國、旬味、開運之深度五感行旅(下)」(https://www.travelrich.com.tw/news/overseasnews/overseasnews12046.html)
以上圖片：由「京都府觀光連盟」提供
其他人也在看
王祖賢罕見公開露面 首度鬆口「巔峰引退原因」大小眼引粉絲關切
58歲女星王祖賢因主演《倩女幽魂》廣為人知，但2004年電影《美麗上海》成為她的息影之作，37歲便急流勇退，隱居海外虔心修佛。近日一向低調的王祖賢難得公開露面，出席美國矽谷中醫論壇，並首度鬆口退出演藝圈的原因。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 3
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 6 小時前 ・ 68
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 301
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得EBC東森娛樂 ・ 2 小時前 ・ 4
80歲嬤拎便當…走斑馬線「遭撞斷雙腿、骨盆裂」命危！肇事者嗆1句
一個快速過彎，老人家騰空重摔！高雄鳳山區博愛路、鳳松路口，昨（4）日下午15時許，一名80歲葉姓阿嬤走在斑馬線上，慘遭49歲洪姓男子開車過彎撞飛，造成雙腳骨折、骨盆裂開、腦部積血命危。洪男肇事後不斷辯駁：「是婦人沒有走在斑馬線上」，但監視器會說話。據悉，葉嬤家境不好，後續醫療家屬只能聽天由命，事發當時手拎便當，內心肯定惦記著誰。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 68
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 15
美軍斬首行動震驚全球！他預言川普「下個目標」：是這國家
美軍1月3日閃電突擊委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，隨後美國總統川普也公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬押送紐約的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。對此，前立委邱毅直言，川普此舉堪稱「教科書級斬首行動」，同時推測美方下個可能鎖定的對象，將是另一個石油大國伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 87
馬杜洛被俘引北京焦慮？外媒：若中共侵台，美軍將執行斬首行動！名單曝
美軍於 3 日凌晨發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），以閃電戰術生擒委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro），不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。華府資深國安特派員戈茨（Bill Gertz）近日在社群平台語出驚人地表示，委國的軍事打擊僅是預演，若中共一意孤行發動台海衝突，美軍已備妥針對中共高層的「精準處決」方案。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 147
2026房市展望｜台中步入「退潮期」中科、雙巨蛋撐場 4大關鍵區醞釀逆襲 在地大老曝買房最深痛點...
面對2025年台灣房市承受利率高檔、央行信用管制、房屋稅2.0、新青安排擠效應以及交屋潮等多重壓力，市場呈現明顯分化與盤整，展望2026年，台中房市預測字被定為「平」，象徵市場將朝「平穩、平衡、平和」三方向調整，成為走過2025年動盪後的重要拐點。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 8 小時前 ・ 6
消失6年黃立行街頭現身！51歲背狗狀態炸裂 網封S級隱藏版男神
消失在螢光幕前將近6年的金曲歌王黃立行，近日罕見在台北市現身，引發網友熱議。知名DJ馬克於跨年夜在社群分享合照，照片中站在他身旁的，正是久未露面的黃立行本人，讓不少粉絲驚呼：「天啊，是S級隱藏版人物！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 24
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 10
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 6
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 1 天前 ・ 56
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
強烈大陸冷氣團常駐！一張圖看最低溫 本周氣溫趨勢曝
新一波強烈大陸冷氣團報到！氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」今（5）天下午貼出一張圖詳細說明，本週各地仍有明顯低溫，清晨需注意10度以下低溫出現。該粉專提醒，本週氣溫持續偏低，北部、東北部大致為寒冷天氣；中部以南白天溫暖夜間清晨寒冷，溫差較大。請大家要多注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
雪隧開到97還被逼車！車主氣炸畫面曝 警揭「1關鍵」下場恐噴6000元
雪山隧道車流繁忙，行車安全再度引發討論。近日有駕駛行經雪隧時，明明車速已接近速限上緣，卻仍遭後方車輛緊貼不放，讓他一路備感壓力，直呼「這樣真的很危險」，相關畫面曝光後，也在網路掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 28
今午後變天2地有雨！整週冷爆「這2天只剩5度」 下週又一波冷氣團
午後變天！氣象粉專天氣風險表示，今（5）日白天多雲到晴，不過午後迎風面北部及東北部將轉為多雲有短暫陣雨，晚間西半部有局部10度左右低溫。週三、週四仍持續受強烈大陸冷氣團影響，夜間空曠處及近山區有5度左右機會。預估下週仍有達冷氣團強度的冷空氣南下，提醒民眾要留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 1
單親帶大3孩，晚年卻沒熱飯可吃！80歲母申請長照，媳拒「陌生人進家門」…女兒嘆：若失智也許是好事
你想過嗎？有時人老了，不是走向黃昏，而是墜入深淵。?我收到一封讀者私訊，看完後心裡很沉重。這封信不是小說，是一個八十多歲老母親和她女兒的真實故事。我相信，它會打中很多正在照顧父母的人：──那種沉重的負擔無人可分擔、──面對無情手足的憤怒難以熄滅。也會刺痛我們這一代人去思考：我們的老年，又將是什麼模樣呢？幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 36
馬杜洛遭「斬首式逮捕」 川普下重手、中國多年布局這事一夕成空？
美國總統川普數月來又是威脅又是施壓，3日出手夜襲委內瑞拉，推翻左翼獨裁領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）。台灣基進指出，委內瑞拉原是中國進入拉美的重要橋頭堡。隨著馬杜洛遭到「斬首式逮捕」，拉美陣營勢必寒蟬效應，美國重新鞏固西半球霸權。其他國家未來與中國合作，將更顧忌美國壓力。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 44
小寒財運旺！威力彩4億快買「5星座、5生肖」錢包在發燙
今年1月5日迎接二十四節氣的小寒！俗話說「小寒大寒，冷成冰團」，在這寒冷天氣有些人的錢包卻是熱呼呼的；小孟塔羅雲蔚老師點名「5星座、5生肖」小寒這半個月財運最旺，另外小寒這天威力彩頭獎上看4億，被財神眷顧的幸運兒不妨買彩券試試手氣。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 2