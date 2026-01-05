蒐羅日本京都冬季 雪國、旬味、開運之深度五感行旅(下)
蒐羅日本京都冬季 雪國、旬味、開運之深度五感行旅(下)，圖為しだれ梅と長岡天満宮
【旅遊經 洪書瑱報導】
京都冬日季節中特有的體驗，具有不同的冬日景色及祭典，加上京都形狀細長，每個區塊的景緻與文化特色截然不同，一般分為四個區域，包括：中南部盆地的千年古都─京都市區、最北端沿海的絕美海景─海之京都、中部山區的里山文化─森之京都、最南端的茶文化起源─茶之京都等，為此蒐羅今年冬天京都府各地期間限定美景與文化，分為上下二篇，此為下篇──
※.茶之京都，八幡市-石清水八幡宮──
石清水八幡宮
京都府八幡市有座國寶建築群與悠久歷史的「石清水八幡宮」，在每年冬至（12月22日左右）至隔年新春期間，都會掛上象徵避邪與開運的「巨型御神箭」。這支高達約8公尺的巨大御神箭，以象徵除厄運、開運及祈願必勝聞名。每年都吸引無數旅客與初詣信眾前來，祈求新的一年能旗開得勝。在初詣期間，神社還會推出多款以八幡大神的神使「鴿子」為主題的限定授與品，包括：鴿子御朱印、可愛小物如吊飾、御守、紙膠帶等，深受女性與收藏愛好者喜愛。另外，以干支與鴿子為設計的「干支籤」「鴿子籤」也相當受歡迎，是初詣時必抽的吉祥象徵。巨型御神箭展示至2026 年 2 月 3 日（二）為止。冬日來到京都近郊，不妨前往石清水八幡宮走一趟，為新的一年祈願開運、順遂，射中自己心中的目標。
●information：
巨型御神箭展示期間：冬至～２月３日(二)
地址：京都府八幡市八幡高坊30
時間：6:00開門〜18:00關門（1/1 0:00開門、正月期間時間有變動）
費用：免費
交通：京阪石清水八幡宮站搭乘參道纜車於八幡宮山上站下車、徒歩約5分
停車場：普通車最多500日圓(1/1～1/3停車場不開放、1/4～2/3最多3,000日圓)；大型巴士：最多3,000日圓(1/1～1/3停車場不開放、1/4～2/3最多5,000日圓)
官網：https://www.kyototourism.org/zh-hant/sightseeing/742/
※.茶之京都，和束町-茶田雪景──
石寺の茶畑
京都府作為日本知名品牌茶「宇治茶」的主要產地，延續了長達800年的茶文化與傳統。而和束町單一產區便佔了全府約四成的茶葉產量，是宇治茶的重要供應地。和束町的茶田井然有序，以優美景觀聞名被登錄為「京都府景觀資產第1號」。特別是冬季降雪時，白雪覆蓋在層層茶樹上，形成白綠交錯的獨特景色，宛如大自然描繪的抽象畫。想要欣賞這片美景，最佳時機是「降雪後的隔日清晨」，當陽光初照、空氣澄淨之時，茶畑便會展現出最夢幻的姿態。
●information：
網頁：https://www.kyototourism.org/zh-hant/sightseeing/768/
※.竹之里_
乙訓，大山崎町-寶積寺参拜──
宝積寺本堂
宝積寺「寶船御籤」
大山崎町位於京都府與大阪交界處，自古便是交通與軍事要衝。寶積寺於724年，由僧行基依照聖武天皇的敕願創建，被視為守護地域的重要靈地。寺內供奉著傳說中聖武天皇在夢裡由龍神授予的寶物「打出」與「小槌」，因此這座寺院也被當地人親切地稱為「寶寺」。這裡以祈願商業繁盛著稱，深受商家與遊客信賴。其中最受歡迎的「寶船御籤」（500日圓），以寶船為造型，船上載滿象徵吉祥的鯛魚與米俵，意味著滿滿財運與福氣，是遊客造訪時必抽的特色御神籤。想祈求新一年荷包滿滿？那就一定要到寶積寺誠心參拜。
●information：
地址：乙訓郡大山崎町錢原1番地
時間：9:00～16:00
參拜費：400日圓(境内參拜免費)
交通：阪急大山崎站下車徒步15分；或JR山崎站下車徒步15
官網：https://www.kyototourism.org/zh-hant/sightseeing/13383/
※.竹之里_乙訓，長岡京市－長岡天満宮「梅花祭」──
為了慰藉學問之神菅原道真公的御神靈，長岡天滿宮每年早春皆會舉辦重要的神事，「梅花祭」，這是傳承千年的慰靈神事。儀式中，神職人員會特別獻上縫有道真公自幼深愛的梅花的特殊供品，並以梅花為主題製作各式精緻神饌進行供奉，場面莊嚴而優雅。這不僅是宗教儀式，更是欣賞長岡天滿宮梅苑美景的絕佳時機。在梅花初綻的季節，參與這場充滿文化底蘊的祭典，感受日本人對於季節與神靈的細膩情感，是京都早春不可多得的深度體驗。
●information：
日期：2026年3月7日（六） 9:00～15:00（予定）
地點：京都府長岡京市天神2丁目15-13（長岡天滿宮）
費用：2,200日圓（２月上旬開放預購） 當天購票2,500日圓
交通：①阪急京都線「長岡天神」站下車，徒步10分；②JR京都線「長岡京」站下車、徒步20分
官網：https://www.kyototourism.org/zh-hant/sightseeing/860/
※.Totteoki no Kyoto，伏見區－藤森神社──
京都市_滕森神社
位於京都市伏見區的藤森神社，歷史悠久，以祈求「勝運」與「學問」聞名遐邇。同時，這裡也是著名的「馬的守護神」，每年都吸引大量競馬從業人員、馬迷以及祈求比賽勝利的運動員前來參拜。隨著 2026 年即將迎來十二生肖中的「馬年」，藤森神社的初詣預計將成為京都冬季旅遊的一大熱點。神社內提供特色的「福馬御籤」，參拜者可透過抽籤占卜新年運勢，並將可愛的馬型緣起物帶回家。由於2026 馬年本命，在這個特別的年份，來到象徵勝利與馬匹守護的神社參拜，不僅應景，更富含祈求萬事順遂、馬到成功的美好寓意。
●information：
地址：京都市伏見區深草鳥居崎町609
時間：9:00〜17:00
參拜費：免費 ※紫陽花苑開放時，入苑初穂費500日圓
交通：①JR藤森站徒歩5分鐘；或京阪墨染站下車徒歩7分鐘；②京都市營巴士南8、南6藤森神社前下車
停車場：大型巴士（須事前確認)
官網：https://totteoki.kyoto.travel/55360/
此為下篇，上篇請至「蒐羅日本京都冬季 雪國、旬味、開運之深度五感行旅(上)」(https://www.travelrich.com.tw/news/overseasnews/overseasnews12045.html)
以上圖片：由「京都府觀光連盟」提供
