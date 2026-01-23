蒐羅臺北春季12場主題活動 歡慶新年、漫遊花海遊「臺北趴趴GO」集章，抽iPhone 17 pro！



蒐羅臺北春季12場主題活動，圖為台北燈節(2025年資料照)

【旅遊經 洪書瑱報導】



一年之計在於「春」，北台灣的民眾，平日在繁榮的都市為生計努力工作，不妨利用休閒假日，不用舟車勞頓，在台北就能Fun鬆玩，為此為民眾蒐羅臺北市1至3月共12場大型活動，涵蓋節慶感十足的台北年貨大街、台北燈節、臺北開齋節歡慶活動與客家春慶祈福，以及繽紛浪漫的陽明山花季、士林官邸鬱金香展、臺北玫瑰展、台北花伴野餐等「花IN台北」系列活動，花「漾」真的算得上多元豐富。另外，臺北市政府觀光傳播局為邀請民眾在台北或到台北玩，將推出「臺北趴趴GO」新春活動，凡參加指定活動就可累積集章抽獎，獎品包含：圓山半自由雙人2日遊、台北萬豪酒店下午茶餐券等好禮，若達年度集章門檻，還有機會抽中最大獎iPhone 17 pro。







樂活夜櫻節(2025年資料照)







竹子湖海芋(圖：2025年竹子湖海芋檔案照)





台北花伴野餐(圖為2024資料照)



※.台北春季1-3月，蒐羅12大主題活動的城市魅力──



一、「樂活夜櫻季」：於1月30日至2月22日，內湖樂活公園中的櫻花美景點亮臺北夜色，除了賞花外，假日活動還有永續手作體驗、IG短影音大賞、拍照打卡問卷有禮等活動！



二、「陽明山花季」：2月5日至3月15日，在台北後花園的陽明山，包括：山櫻、寒櫻、八重櫻、昭和櫻與吉野櫻，還有平戶杜鵑及金毛杜鵑於林間綻放呈現百花齊放的美麗景象，同時還結合陽明山地標花鐘與館舍聯展，展現自然與人文魅力。



三、「士林官邸鬱金香展」：2月26日至3月8日，士林官邸，以來自日本及荷蘭的鬱金香為主軸，將異國花卉景觀帶回台灣，用溫暖祝福的樣貌呈現在國人面前。



四及五、「臺北玫瑰展」、「台北杜鵑花季」：於3月6日至4月6日止，在臺北花博公園新生園區的臺北玫瑰園開展，園內培育超過800個品種、5,000株以上來自世界各地的玫瑰相互爭美；同步上映還有「台北杜鵑花季」在大安森林公園，分別以歐式庭園風格與串聯城區街道的市花景觀，營造浪漫花都氛圍。



六、「台北花伴野餐」：3月28日至3月29日，一連二日在大安森林公園，將花園城市理念轉化為都會綠意生活體驗。



七、「竹子湖海芋及繡球花季」：於3月13日至6月21日登場，包括：3-4月海芋季及5-6月繡球花季，兩種不同花卉，接棒出擊，花季期間均結合地景藝術、生態導覽與農園體驗，呈現山城花季的多元樣貌。

除系列花季系列活動外，新春節慶與文化體驗同樣精彩。

八、「台北年貨大街」：於1月31日至2月15日春節期間，串聯迪化街等10處商圈，營造熱鬧年節氛圍。



九、「台北燈節」：於2月25日至3月15日止，分別在花博展區、西門展區，結合傳統花燈工藝與當代創意，展現城市美學能量，而亮燈時間於活動期間，每日17:00 – 22:00點燈。



十、「臺北文學季」：3月起至6月之間，以系列講座與展覽串聯城市記憶，陶冶人文厚度。



十一及十二、「臺北客家春慶祈福」、「臺北開齋節歡慶活動」：兩種風情截然不同文化活動接力登場，透過傳統祭儀與多元文化交流，展現臺北兼容並蓄、族群共融的城市風貌，其中臺北客家春慶祈福於3月28日在客家文化主題公園登場，而臺北開齋節歡慶活動，於3月22日在大安森林公園舉辦！









台北趴趴GO







台北觀傳局表示，「臺北趴趴GO」1至3月規劃12場活動，打造繽紛的城市春日風景，本季特別攜手外籍人氣網紅─來自韓國的「咪蕾」與越南新住民「越南夯台灣」，以在臺外國人的視角，帶大家走訪臺北春日風景，深入體驗城市人文底蘊與自然魅力。兩位網紅將透過Instagram平臺分享春遊路線與活動亮點，同時展示如何參與「臺北趴趴GO」集章，更加碼抽出高鐵假期雙人票券，讓民眾在跟著網紅探索臺北的同時，也有機會成為幸運得主，規劃一場專屬於自己的春季旅遊。

「臺北趴趴GO」電子集章活動持續熱烈進行中，活動至3月，民眾只要造訪臺北市大型活動任一現場，並加入臺北市政府官方LINE、於現場開啟手機定位，即可完成電子集章。單季集滿2個章可參加三獎抽獎，集滿3個章可同時擁有抽二獎與三獎資格，若達4個章則一獎、二獎、三獎資格一次到手。1到3月好禮，包含：圓山半自由雙人2日遊、兩段高度輕量行動廚房組、台北萬豪酒店 Garden Kitchen週三至週日自助海鮮沙拉吧下午茶餐券等，全年累積若達12個章，還有機會再把壓軸大獎iPhone 17 Pro帶回家。







另還可參加「來台北有購嗨」活動，於臺北市店家單筆消費滿200元，登錄發票即可獲得抽獎序號，可登錄114(2025)年11月11日至115(2026)年3月8日的發票，有機會抽中1,000萬元現金、台積電股票、Tesla Model Y等多項豪華大獎，「來台北有購嗨」訊息可至官網(https://www.gotaipei.taipei/index.php)查詢。旅遊活動與集章訊息，請上「臺北旅遊網」（https://www.travel.taipei/zh-tw）及「臺北趴趴GO」集章官網（https://event.jwimarketing.com/PATT/）查詢。

