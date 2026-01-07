蒐集龍珠召喚限定好禮！《七龍珠英雄崛起-台北》燃燒賽亞人魂

記者李鴻典／台北報導

《七龍珠英雄崛起-台北》特展1月8日至4月4日在台北華山開幕！這場燃燒熱血的視覺盛宴，將帶領粉絲全面進入七龍珠宇宙，展開一場為期三個月的冒險旅程，以「英雄崛起」為核心主題，打造沉浸式的互動體驗，集結 40個角色雕像，並真實還原動畫場景。

現場設有多樣化互動裝置，邀請粉絲挑戰自我，點燃體內的賽亞人魂。（圖／主辦單位提供）

《七龍珠》迷們準備迎接史上最強戰鬥了嗎？本次展覽將帶領粉絲穿越七龍珠宇宙，親身體驗悟空、達爾、弗力札和賽魯等經典角色的戰鬥旅程，一起感受超級賽亞人的氣場！現場特別還原《七龍珠》世界的標誌性場景，無論是武天老師的龜屋，布馬與悟空開啟尋找龍珠之旅的起點，亦或是熱血沸騰的戰鬥場景，這些精細打造的角色將與場景完美融合，營造出無與倫比的臨場感，絕對是粉絲不可錯過的打卡聖地。

《七龍珠英雄崛起-台北》1月8日起在華山登場。（圖／主辦單位提供）

除了極具張力的靜態展示，本次展覽更強調「觀展即戰鬥」的參與感。最令粉絲瘋狂的「超級賽亞人」互動體驗區，讓粉絲能破屏而出的震撼威力！

真實還原動畫經典場景，粉絲身臨其境體驗熱血沸騰的戰鬥場景。（圖／主辦單位提供）

「小賽魯」突擊！身歷其境感受經典戰役。（圖／主辦單位提供）

此外，展區內還設有「合體技、龜派氣功」等人氣招式互動，邀請粉絲現場挑戰自己的戰鬥指數。也開發APP互動，粉絲將化身為「龍珠雷達」的持有者，在展場各處尋找散落的七顆龍珠，只要成功集齊龍珠並完成任務，就能召喚神龍，現場兌換展覽限定獨家好禮。

弗力札、普烏也是粉絲高度敲碗的角色之一。（圖／主辦單位提供）

《七龍珠英雄崛起-台北》商售區也將推出多款「展覽限定周邊商品」，粉絲們在體驗完激烈的戰鬥氛圍後，別忘了將這些專屬回憶帶回家！

獨家限定週邊商品搶先曝光。（圖／主辦單位提供）

獨家限定週邊商品絕對必收。（圖／主辦單位提供）

以「打倒魔王後的旅程」為題、引發熱烈討論的動畫《葬送的芙莉蓮》主題展覽「葬送的芙莉蓮展」，已在1月3日於國立臺灣科學教育館七樓東側特展區登場。現場觀眾置身於勇者一行人的旅途，不只能與角色合影，更能從各種角度欣賞作品世界的細節。隨著動畫第二季即將開播，本次特展成為粉絲近距離感受作品魅力的最佳時機。

「葬送的芙莉蓮展」於國立臺灣科學教育館七樓東側特展區登場。（圖／主辦單位提供）

《葬送的芙莉蓮特展》依動畫時間軸規劃五大主題區：「序章」、「全新冒險的開始」、「葬送的芙莉蓮」、「僧侶與鏡蓮華」及「一級魔法使測驗」。入口拍照區提供芙莉蓮與費倫的手杖、修塔爾克的戰斧，觀眾可挑選喜愛道具擺出經典姿勢留念。

《葬送的芙莉蓮特展》依動畫時間軸規劃五大主題區。（圖／主辦單位提供）

「序章」區以半世紀流星雨為靈感，展示芙莉蓮與昔日夥伴的故事，觀眾可在星光映照下重溫討伐魔王的旅程。「全新冒險的開始」介紹芙莉蓮與費倫、修塔爾克的新旅程，並設置勇者欣梅爾雕像拍照區，地面以蒼月草裝飾，增添故事感。「葬送的芙莉蓮」以芙莉蓮與阿烏拉的對決為主題，設置巨大的「服從的天平」，配合動畫影像中的攻擊畫面同步照明，聲光交織、臨場感十足。

現場觀眾置身於勇者一行人的旅途，可以跟角色合影。（圖／主辦單位提供）

「僧侶與鏡蓮華」展示僧侶贊恩、武僧克拉福特及矮人戰士弗爾爺爺的故事，重現芙莉蓮從欣梅爾手中獲得鏡蓮華戒指/獲贈禮物的難忘時刻，吸引粉絲在此駐足拍照。「一級魔法使測驗」回顧芙莉蓮與費倫的考試挑戰，並設有「挑戰寶箱怪！」拍照區，親自體會芙莉蓮驚呼「好黑！好可怕！」的經典畫面。還有比照日本展覽特設的問答遊戲，挑戰觀眾的魔法知識，答對則可獲得限量角色明信片一張（7款隨機發送）。

隨著動畫第二季即將開播，本次特展成為粉絲近距離感受作品魅力的最佳時機。（圖／主辦單位提供）

展覽特別推出芙莉蓮「預售娃包套票」，開售前即引發高度詢問，購買套票的粉絲可帶著芙莉蓮娃娃一同參觀展覽，重溫動畫中的經典旅程。展覽自即日起至4月6日，把握機會，再次踏上那些令人難忘的冒險記憶。

超人氣動畫《ONE-PUNCH MAN 一拳超人》台灣快閃店於1月9日至4月6日正式登陸高雄駁二藝術特區，本次的台灣快閃店由「木棉花國際股份」授權「金儀創意」打造。以六大沈浸式展區呈現英雄協會的世界，全場視覺震撼度絕對讓你久久無法回神！

《ONE-PUNCH MAN 一拳超人》台灣快閃店於1月9日至4月6日登陸高雄駁二藝術特區。（圖／主辦單位提供）

從埼玉一拳轟破牆面的「破壁入場區」，到科技感滿載的「英雄協會重現區」、人氣角色大集結的「角色群像走廊」、以及最受矚目的「英雄vs.怪人」巨型對峙主視覺牆與「角色舞台展示區」，粉絲將能近距離感受英雄與怪人之間的張力，深入體驗動畫世界。現場推出超過百款限定商品，包含角色造型周邊、收藏精品等等，喜歡一拳超人的你，絕對不能錯過本次限定首賣新品。

Frontier Works Inc. （本社：東京都板橋區，代表取締役社長：辻 政英，以下簡稱「Frontier Works」）正式宣布，確定參展2026年2月5日至 2月9日在台灣台北舉辦的亞洲最大規模的漫畫、動畫、輕小說作品盛會「第14屆台北國際動漫節」，攤位將於「ICHIBAN JAPAN日本館」（以下簡稱「日本館」）展區登場。

「日本館」遊戲《水族館不會跳舞》確定參展「第14屆台北國際動漫節」。（圖／台灣東販提供）

在 Frontier Works 攤位，將展示現正於 Nintendo Switch 與 Steam 平台上熱賣中的解謎恐怖冒險遊戲《水族館不會跳舞（アクアリウムは踊らない）》並販售相關周邊商品。攤位內還將舉辦贈禮活動，只要追蹤指定的社群網站，就能領取《水族館不會跳舞》的「票券風格卡片」，更有機會抽中印有《水族館不會跳舞》Special Edition Steam遊戲序號的「碧安卡水族館年票」（國際動漫節吉祥物形象大使「漫寶Manbo(マンボ)」聯名款）！

《水族館不會跳舞》遊戲畫面。（圖／台灣東販提供）

此外，2 月 7 日下午一點起，將在日本館舞台區舉辦《水族館不會跳舞》作者橙々（だいだい）老師的現場作畫活動！只要在2026年1月9日至2月2日期間於animate台北店購買《水族館不會跳舞》相關商品滿400元，即可獲得一張優先入場券。

專營世界各國熱門IP周邊的企劃、製作與販售的日本企業「MARIMO CRAFT」，確定今年2月再度於台北國際動漫節的ICHIBAN JAPAN日本館出展，將給大家帶來在全球創下轟動票房紀錄的《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》的全新繪圖「閱讀系列」周邊商品。

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》的全新繪圖「閱讀系列」周邊商品。（圖／台灣東販提供）

《鏈鋸人》的「以書籍為主題的全新原創系列」周邊商品只有在這次的「MARIMO CRAFT」攤位才能一次買齊！這是一個使用以書籍為主題的全新繪製圖所製作的時尚系列。不管是別在包包上的徽章、還是適合裝飾自己房間的壓克力立牌，「MARIMO CRAFT」要讓你無論宅在家或外出，都可以跟喜歡的角色共同生活！粉絲們千萬別錯過這次機會。

由超人氣插畫家rurudo親自擔綱企劃與插畫，並由《異世界拷問姬》知名作家綾里惠史執筆的跨媒體企劃作品——《CARNEADES》小說第二集特裝版將於今年4月上市！故事講述個性膽小的惡魔「伊芙」與天使警察菁英「艾兒」意外結成搭檔共同解決神秘事件。本作以精緻的美少女角色設定與節奏緊湊、反轉不斷的情節深受粉絲喜愛，血色百合唯美氛圍獻上視覺饗宴！即日起於各大通路同步開啟事前預購，讓讀者搶先收藏這份屬於天使與惡魔的華麗篇章。

《CARNEADES (2) 孤高的吸血姬與孤獨的流浪貓》小說特裝版4月上市，即日起開放預購。（圖／台灣角川提供）

《CARNEADES (2) 孤高的吸血姬與孤獨的流浪貓》特裝版特典組合壓克力立牌。（圖／台灣角川提供）

《CARNEADES (2) 孤高的吸血姬與孤獨的流浪貓》特裝版收錄限定特典──以本集封面人物設計，唯美浪漫氛圍的惡魔伊芙主題「組合壓克力立牌」、高貴優雅的吸血姬諾婭與她美麗又神祕的寵物初音主題設計「經典畫面滑鼠墊」還有「孤獨流浪貓徽章」以及「本集小說with特別設計書衣」皆收錄於「特裝版珍藏書盒」，本次特裝版自即日起開放全台指定通路事前預購至1/27，於台灣角川官網完成預購再加碼贈送滿額購物券100元（每會員限使用/領取乙次，使用期限為60天）。

《CARNEADES (2) 孤高的吸血姬與孤獨的流浪貓》特裝版特典經典畫面滑鼠墊。（圖／台灣角川提供）

《CARNEADES (2) 孤高的吸血姬與孤獨的流浪貓》特裝版特典孤獨流浪貓徽章。（圖／台灣角川提供）

