蒔光十載．智慧啟航 南投推動學習型城市10周年秀成果

南投縣政府舉辦終身學習暨學習型城市成果博覽會，以「蒔光十載．智慧啟航」為主題。（記者劉晴文攝）

記者劉晴文／南投報導

南投縣政府十日在日月潭向山行政暨遊客中心舉辦「一一四年度終身學習暨學習型城市成果博覽會」，值南投推動學習型城市十周年，以「蒔光十載．智慧啟航」為主題，透過表揚、展演、體驗等方式，進行湖畔學習派對，讓參與民眾在互動遊戲中認識終身學習成果，感受學習的美好與快樂。

此次活動匯聚近四十個特色攤位，由暨南大學、社區大學、南投縣警察局及縣府各局處等單位共同設置，推出闖關集點、DIY手作體驗，如皮雕鑰匙圈、彩繪多肉盆栽、擴香許願瓶、串珠鑰匙圈、花布小髮夾等，並結合南投數位生活點數平臺任務獎勵機制，吸引許多民眾參與。

廣告 廣告

動態節目也精彩不斷，包括太鼓、聲樂合唱、薩克斯風、國樂、弦樂演奏及舞蹈展演等，現場氣氛熱鬧活潑。重點體驗活動多元吸睛，包括水域安全行動學堂，結合SUP立式划槳安全知識與救溺五步驟等教育課程，提升全民水域安全意識；智慧科技黑客松，展示科技創作者作品，探索科技如何回應教育、環境與社區需求。另有清水模智慧講堂，透過五感體驗，覺察日月潭自然與人文共融之美；還有低碳小旅行，安排水上自行車道悠閒騎行，搭配實境解謎走讀在地人文故事。

此外，學習型城市十周年成果特展，有「十年足跡時間軸」與「創新特色專案展示區」，完整呈現跨代共學、學習型組織等十年亮點成果。

副縣長王瑞德代表縣長許淑華出席，並表揚終身學習典範，他表示，南投縣獲得中央第一個學習型城市，強大的續航力，讓南投成為全國學習型城市領航者之一，希望透過活動，讓民眾及遊客在欣賞日月潭美景的同時，也能享受學習的快樂。