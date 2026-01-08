蒙古國獲救護車 派代表當面感恩上人

跨國人道關懷，因應蒙古國 幅員遼闊、醫療資源相對不足，慈濟居中促成了桃園消防局，捐贈6輛 狀況良好的整新救護車，提供給當地，作為醫療與救災使用駐台北 烏蘭巴托 貿易經濟代表，向上人 致上感謝狀，在地廣人稀的蒙古國，緊急醫療 往往是一場與時間的賽跑。如今救護車 已經投入當地 實際運用，成為守護生命的重要力量。

駐台北烏蘭巴托貿易經濟代表處代表 特木爾：「很榮幸能夠拜見上人，然後有機會把這個感謝狀，蒙古紅十字會的感謝狀 交給上人。」

