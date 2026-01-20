「蒙古大夫」左右不分開錯刀 男腦出血變「癱瘓躺床3年」！

國際中心／江姿儀報導



中國內蒙古驚傳一起離譜的醫療事故，阿強（化名）2023年初於家中浴室摔倒，頭部受創送醫。經當地醫院診斷，阿強右腦出血，院方緊急安排開顱手術，手術中醫生驚覺錯開成左腦，趕緊縫合再加開右腦。術後幾天家人發現不對，整起事件才曝光，最終阿強左側身體癱瘓，住院臥床3年，至今不良於行。然而近期家屬指控，曾向院方求償人民幣300萬元（約新台幣1400萬元）遭拒，而今年1月無故中斷支付看護費用，已向當局相關單位投訴。





兩光「蒙古大夫」左右不分開錯刀！男腦出血變癱瘓「躺床3年」求償1400萬遭拒

中國內蒙古1男子3年前在家中浴室重摔撞到頭，右腦出血緊急開顱，醫生錯開左腦，趕緊縫合再加開右腦。（左圖／翻攝微博；右圖僅示意，非當事照片／民視新聞資料照）

病患右腦出血「被開左腦」 中國醫師「左右不分」開錯刀！

根據《紅星新聞》報導，中國內蒙古包頭市1名男子阿強，2023年1月在自家浴室重摔，撞擊頭部倒地不起，被家人送往包頭市中心醫院救治。阿強接受檢查，電腦斷層掃描（CT）結果顯示，右腦出血須緊急開顱。沒想到醫生出錯，手術中開成左腦，發現後立刻縫合，再加開右腦。

兩光「蒙古大夫」左右不分開錯刀！男腦出血變癱瘓「躺床3年」求償1400萬遭拒

病患腦出血開顱手術後，左側身體完全癱瘓、無法自主行走，已臥床3年，至今仍未出院。（圖僅示意，非當事照片／民視新聞資料照）

院方瞞實情 妻驚覺尪「左右腦開錯」！

阿強妻子指出，當時老公上午11點開始動手術，17點左右醫生曾向她透露「右側開顱，血腫清理得很乾淨，關顱時左側鼓包，需要探測」，她立刻簽署手術同意書，老公22點多才結束手術轉到加護病房觀察。術後1週，阿強再次接受CT檢查，「發現左腦有血」。阿強妻子心中起疑，並未相信院方解釋，拿著老公檢查結果到其他醫院詢問專家，才發現「左右腦開顱開錯了」。她氣憤向原醫院反映，院方才坦承疏失，稱誤開左腦，辯解表示「未影響患者生命及甦醒，未造成肢體運動功能障礙」。

腦出血變癱瘓「躺床3年」 求償1400萬遭拒！

然而阿強腦部受損嚴重，左側身體完全癱瘓、無法自主行走，說話、聽力也受影響，已臥床3年，至今仍未出院。妻子只能抱病貼身照顧老公，而院方當初曾承諾每月支付人民幣1萬8000元（約新台幣8萬3000元），幫忙請看護。阿強妻子受訪表示，去年（2025年）院方讓她處理雙方糾紛，她按照律師試算，向院方求償人民幣300萬元（約新台幣1400萬元），沒想到遭拒，而今年（2026年）1月院方突然中斷該筆費用。她求助無門，聯繫不上院方，遂向當地衛生單位求助，目前有關部門已介入調查。

