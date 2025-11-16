蒙古扒手團落網！一行竊一把風 橫行雙北各景點

有一對從蒙古來的扒手團，從今年8月入境後橫行北部多個觀光景點，趁著人潮擁擠一個行竊，一個把風，得手上萬元。（圖／東森新聞）





有一對從蒙古來的扒手團，從今年8月入境後橫行北部多個觀光景點，趁著人潮擁擠一個行竊，一個把風，得手上萬元，造成多國旅客受害。兩人猖狂行徑引起警方注意，結果就在昨天（15）下午，一輛前往九份老街的遊覽車起火，兩人上前看熱鬧，被眼尖員警發現，狼狽落網。

九份老街知名景點阿妹茶樓，周圍被觀光人潮擠得水洩不通，戴著鴨舌帽的女子卻忙著左右查看，搧了搧手中的扇子，但他不是在擺拍。放慢動作再看一次，她右手舉著扇子，左手卻不安分，伸到一旁日本籍遊客的背包裡，此時同夥假裝路過擠一下，不過幾秒就順手牽羊，順利得手。

原來他們是來自蒙古的扒手集團，分別是50歲的圖雅與42歲的紹倫高，兩人一搭一唱，一個下手行竊，一個幫忙把風，光一個晚上，就在九份偷了好幾國旅客的錢包。

兩人從8月起入境台灣，刻意鎖定觀光客愛去的地方，從西門町到饒河通化夜市，趁著人潮擁擠下手行竊。這一回鎖定九份老街，天天搭火車公車通勤，一連出沒3天，昨日下午竟自己現身。

接送旅行團的遊覽車突然發生大火，導致整條上山的路嚴重堵塞。兩名竊賊路過，停下來看熱鬧，結果被眼尖員警發現，立馬請求支援，派出所也派員前往部署埋伏，將兩人逮捕到案，也起獲多個錢包，有來自日韓、菲律賓、越南等各國錢幣，得手超過上萬。

新北瑞芳九份派出所林冠宏：「於15日晚間在瑞芳區，成功將兩名犯嫌拘提到案，警方也將持續向上追查，是否有其他共犯。」

兩人聯手行竊食髓知味，但實在太過猖狂，被警方鎖定，最終因為看火燒車的熱鬧，讓自己的行蹤曝光，恐怕連作夢都想不到。

