蒙古籍貨輪滯留1月北上入海纜區 海巡署：全程監控該船持續航離
今（2025）年2月中國權宜輪「宏泰58」勾斷台澎3號海底電纜，中國籍船長遭判刑3年，也被視為對岸灰色地帶侵擾手段，引發各界關注。
近日臉書軍事粉專以台灣周邊安全通報警示，有一艘蒙古籍貨輪已經在台灣外海滯留一個月以上，8日疑似補給完畢，沿著台灣西岸北上來到苗栗外海，提醒海纜區戒備。
海巡署秘書室科長歐玉飛表示，「蒙古籍R輪航經我國周邊海域時，海巡署均全程監控輪船動態，在昨日晚間8時41分，R輪已航出我國鄰接區外，並持續向外航離。」
海巡署強調與友軍運用聯合情監偵手段嚴密監控，有異狀會立刻調派艦艇查處。不過，這艘貨輪在台灣外海滯留一個多月，時間不算短，專家提醒分階段檢視，可降低各單位應處能量，提高防護作為。
台灣網路資訊中心董事長黃勝雄指出，「是不是黑名單、AIS（船舶自動辨識系統）有沒有啟動、是不是在高敏感海域、不在高敏感海域是不是長期留置、行進的軌跡資料是不是屬於不規則的行進軌跡資料，這些都可以分階段去訂定，我們不同的應處一些行政規則。」
此外，中國央視新聞9日發布影片，聲稱中國可透過國際刑警組織等，對民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕及跨境司法合作，沈伯洋則強硬回擊。
民進黨籍立委沈伯洋表示，「敬告央視，認真做你們的內宣就可以了，台灣跟中國是一邊一國，台灣跟中國兩邊就是互不隸屬，不要妄想用羅織罪名的方式，把你們的手伸到我們台灣來。」
陸委會也表示，影片內容企圖將恐嚇對象擴及一般台灣民眾，迫使國人自我審查，形塑寒蟬效應，做法惡劣猖狂，陸委會予以最嚴厲譴責。
