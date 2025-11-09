蒙古籍貨輪靠近西部海纜區意圖不明 海巡署全程監控

海上查緝宏泰58資料照。（海巡署提供）

1艘蒙古籍貨輪沿台灣海峽北上，靠近我國海纜區，意圖不明，海巡署今（9）日發布新聞稿，該署在蒙古籍貨輪航行期間均全程監控，目前確認該船已航行離開我國鄰接區。

網路粉專8日有文章指出，「蒙古籍貨輪ROMANTIC號疑似已完成補給，沿台灣西岸北上，已到苗栗外海」。

有關媒體報導「社群粉專指出蒙古籍貨輪R輪疑似已完成補給，沿台灣西岸北上，海纜區戒備」案，海巡署署說明應處作為如下：

一、本案蒙古籍R輪航經我國周邊海域時，海巡署均全程監控該輪動態，8日晚間20時41分，R輪已航行到我國鄰接區外，並持續向外航離。

二、外國權宜輪是否以無害通過方式航經我國海域，海巡署均與友軍運用聯合情監偵手段嚴密監控，如發現異常或接獲主管機關通報，立即調派線上艦艇前往查處，確保我國海域安全。

