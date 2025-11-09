蒙古貨輪滯台外海「遭疑破壞海纜」 海巡署：全程監控已遠離

台灣外海又見蒙古貨輪滯留示意畫面。（示意圖／海巡署提供）

軍事臉書粉專「Taiwan ADIZ」近日指出，一艘可疑的蒙古籍貨輪「ROMANTIC」在台灣外海流浪超過一個月以上，疑似已經完成補給，正沿台灣西岸北上，粉專直呼「進入海纜區戒備」。消息曝光後引發討論，網友怒喊「又要割電纜了嗎？」對此，海巡署今（9）日澄清表示，均全程監控該蒙古籍R輪動態，已於8日晚間8時許航出我國鄰接區外，並持續向外航離，未擅闖台灣海纜區。

粉專「Taiwan ADIZ」7日發文表示，這艘蒙古籍貨輪「ROMANTIC」是俗稱的「權宜輪」，海上移動業務識別碼（MMSI）457484000、呼號JVDB8、國際海事組織識別碼（IMO）9175680（另有IMO 7121932），近日疑似在高雄到苗栗和澎湖外海，流浪一個月以上。8日更稱該貨輪疑似已完成補給，正沿台灣西岸北上，已到苗栗外海，粉專直呼「海纜區戒備」。

對此，海巡署指出，該蒙古籍R輪航經我國周邊海域期間，海巡署均全程監控該輪動態，未發現異常行為。8日晚間8時41分，R輪已航出我國鄰接區外，並持續向外航離。

海巡署強調，對於外國權宜輪是否以無害通過方式航經我國海域，海巡署均與友軍運用聯合情監偵手段嚴密監控，如發現異常或接獲主管機關通報，將立即調派線上艦艇前往查處，確保我國海域安全。

海巡署呼籲外界勿過度揣測相關航行動態，並強調海巡單位持續堅守崗位，嚴密維護台灣海域主權與航行安全。

根據海洋委員會資料，「權宜輪」意旨國際航行船舶之船東常基於商業考量，將船舶登記監管較為寬鬆的國家，以降低營運成本、稅負與監管壓力。因其船籍國監管鬆散，該類船舶通常早已不符合國際安全標準，形成所謂「次標準船」或稱次級船，對航行安全與海洋環境具有高度風險。

