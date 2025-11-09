蒙古貨輪逼近海纜 我監控航離

蒙古貨輪外海逼近台灣海纜區引發關注，海巡署九日證實全程監控後離境。

（記者孫曜樟翻攝）

記者孫曜樟∕台北報導

針對軍事社群專頁指稱一艘蒙古籍貨輪在台灣外海異常逗留超過一個月，引發外界關注。海巡署九日透過新聞稿表示，該艘名為「ROMANTIC」的貨輪航行期間均在全程監控下，並已於八日晚間八時四十一分航離台灣鄰接區。

根據軍事粉專「Taiwan ADIZ」發布的訊息，這艘蒙古貨輪「ROMANTIC」在台灣外海流浪至少一個月以上，且疑似已完成補給，正沿台灣西岸北上到苗栗外海。該粉專提醒海纜區戒備，有網友留言表示「又想來破壞海底電纜」。

海巡署說明，這艘蒙古籍貨輪航經台灣周邊海域時，海巡署均全程監控動態。「ROMANTIC」輪已於十一月八日晚間八時四十一分已航出台灣鄰接區外，並持續向外航離。

針對外國權宜輪是否以無害通過方式航經台灣海域，海巡署表示，都有和友軍運用聯合情監偵手段嚴密監控，若發現異常或接獲主管機關通報，立即調派線上艦艇前往查處，確保台灣海域安全。