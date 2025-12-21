蒙古2女九份老街扒竊遭判刑 執行後驅逐出境

（中央社記者王朝鈺基隆21日電）2名蒙古籍女子涉嫌在新北市九份老街竊取日籍旅客皮夾遭收押後起訴，經法院審理，日前分別被判處3月及2月徒刑，可易科罰金，並在執行完畢後驅逐出境。

日本台灣交流協會8月發布訊息，提醒日本遊客小心九份等地扒手，警方掌握蒙古籍女子所隆格及圖雅，以1人把風另1人下手方式，涉嫌在九份老街扒竊旅客皮夾，11月15日逮捕所隆格及圖雅，詢後移送法辦。

基隆地方法院判決書指出，2人以觀光名義入境台灣，圖雅於8月17日晚間6時許在瑞芳區「阿妹茶樓」對面平台，趁日籍旅客不注意徒手竊取皮夾，得手新台幣5000元及日圓5萬元。

廣告 廣告

判決書指出，所隆格則於11月14日下午5時許，在同樣地點先竊取日籍旅客皮夾，得手新台幣5700元、日圓4萬元，又在當天晚間6時許，於相同地點扒竊另一名日籍旅客皮夾，得手新台幣2800元及日圓4萬元。

所隆格及圖雅在偵查及法院審理時均坦承犯行，法官審酌2人為蒙古籍人士，不思以正當方式賺取財物，竟自蒙古國跨國至台灣行竊，不僅擾亂社會治安，也對告訴人財產權造成危害。

法官兼衡2人坦承犯行的犯後態度、經濟狀況等情狀，12日依竊盜罪，判處所隆格應執行有期徒刑3月，圖雅則判處有期徒刑2月，2人均得易科罰金，並在執行完畢或赦免後驅逐出境。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1141221