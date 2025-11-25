《蒙娜麗莎》可能不只一幅？黃崇仁藏品揭研究新線索

誰能想到，達文西名作《蒙娜麗莎》還有另一更年輕、更明亮模樣，甚至就收藏在台灣？Discovery 台灣頻道11月29日首播全新節目《謎樣蒙娜麗莎：喬宮多夫人》，揭開「23歲蒙娜麗莎」的真容，也把這幅神祕畫作與台灣收藏家黃崇仁推上國際討論枱面，揭開達文西最著名肖像國際研究新線索。

達文西《蒙娜麗莎》是羅浮宮重要館藏，也是全世界最具知名度與辨識度最高的藝術作品之一。畫中女子麗莎·德爾·喬宮多（Lisa del Giocondo）是佛羅倫斯富商之妻，因達文西筆下描繪出她那抹曖昧而神祕的微笑，成為全球最具象徵性的肖像。

不過對於蒙娜麗莎是不是存在不同版本始終爭論不休。知名收藏家、力積電董事長黃崇仁約6年前在拍賣會上花了160萬美金購藏了一幅「最年輕版本蒙娜麗莎」，Discovery 最新節目《謎樣蒙娜麗莎：喬宮多夫人》，聚集國際修復團隊與藝術史學者探討，其中最特別就是黃崇仁手中的這一幅23歲的蒙娜麗莎，為「是否存在著不同版本蒙娜麗莎」之爭提供了嶄新的研究方向。



知名藏家、力積電董事長黃崇仁(左)花了160萬美金購藏年輕版《蒙娜麗莎》，他坦言自己傾向認為這幅畫可能出自達文西之手，但並未下定論。(江昭倫 攝)

黃崇仁在 25 日的節目發佈記者會上，首次公開談論購入過程。他說，當年意外在拍賣手冊中看到這幅年輕的蒙娜麗莎，立刻被深深吸引而拍下，也因此投入大量心力研究達文西與《蒙娜麗莎》。他強調，他收藏的年輕版蒙娜麗莎狀況極佳，比起羅浮宮33歲版的蒙娜麗莎更雅也更漂亮。他坦言自己傾向認為這幅畫可能出自達文西之手，但並未下定論，「希望它被世界看到，讓大家自己判斷。」

黃崇仁也澄清，自己並非藉節目炒作收藏，而是希望透過公開展示，引發更廣泛的藝術史討論，「《蒙娜麗莎》可能不只羅浮宮那一幅。」他相信 Discovery 在全球播映後，勢必引起世界各地更多關注。

至於台灣觀眾何時能親眼看到「年輕版蒙娜麗莎」？黃崇仁坦言，他最希望能在國立故宮博物院展出。黃崇仁：『(原音)我當然希望在台灣可以展出來了，我認為唯一可以展出這張畫的地方是故宮嘛，這個畫既然給大家看完了(節目上)，很多人就會想要看這張畫，其實我的任務是把這張畫留在台灣，我沒有說做了這個節目就想炒作畫或什麼，一點都沒有，我們希望變成台灣的國寶，這個很不容易。』

《謎樣蒙娜麗莎：喬宮多夫人》11月29星期六晚上8點在Discovery台灣頻道首播，接下來也會在日本、印度、紐澳等地陸續播映。(編輯：許嘉芫)