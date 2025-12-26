蒙市年節展1月31日登場 200攤商熱鬧迎馬年
由世界日報洛杉磯社、蒙特利公園市及蒙市商業發展委員會（BIDAC）共同主辦的「2026蒙市迎春年節展」，將於1月31日、2月1日熱鬧登場。活動集結超過200家各色攤商，吃喝玩樂一次滿足，熱鬧程度不容錯過，歡迎所有民眾一同前來同樂。
美食香氣四溢 特色商家帶來新年驚喜
現場規劃近50個美食攤位，從烤串、珍珠奶茶、鹽酥雞到糖葫蘆、棉花糖等應有盡有，滿足各種味蕾。超過150家特色商家齊聚嘉偉大道，販售各式年貨、伴手禮、中式飾品與創意小物，今年更有不少首次參展的新品牌，帶給民眾煥然一新的體驗。
親子互動：迪士尼與嘉年華齊亮相
主辦單位於現場設置親子專區，包括位於丁胖子廣場的嘉年華遊樂場，以及孩子們最愛的迪士尼樂園也在靠近Alhambra大道的區域搭設互動專區，提供一系列親子互動活動，無論是大小朋友都能夠盡情同樂。
精彩表演不停歇 好禮抽獎送不停
主舞台也將呈現濃厚年節氛圍，連續兩天精彩表演不間斷，包括舞獅、川劇變臉、太鼓表演、熱血武術、肚皮舞、樂團演出與街舞等。除此之外，還有拼圖遊戲、有獎徵答等好禮大放送環節，以及最受矚目的幸運大抽獎，送出洛杉磯-台北來回機票、迪士尼樂園門票及超市禮券等多項豐富獎品給與會民眾。
活動時間、地點與停車接駁一次看
「2026蒙市年節展」將於1月31日（周六）上午10時至晚間9時、2月1日（周日）上午10時至晚間7時於嘉偉大道封街舉行。活動範圍從Garfield Ave.至Alhambra Ave.共五個街區，歡迎所有民眾免費入場，免費停車區域包括：Mark Keppel High School、El Repetto Elementary School、Barnes Park、Ynez Elementary School。活動期間從上午10時至下午6時提供免費接駁車服務，歡迎民眾多加利用。
更多世界日報報導
國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照
出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？
好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因
其他人也在看
新北割頸案捐款破千萬達標！楊爸爸懇請大家「做1事」 全網噴淚
新北市校園割頸案二審判決出爐，行兇少年與教唆少女分別加重改判12年與11年，受害楊父仍悲憤痛批「司法已死」，也引發社會強烈不平。為支援楊家，新北市府設立的專案募款在卓冠廷議員等呼籲下湧入大量愛心，短短3天內衝破千萬，一度造成平台當機；楊父對此深表感謝，並大愛表示善款已足夠，呼籲各界「將資源留給更需要的人」，讓網友動容。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 61
台南前消防局長李明峯聯手她「收賄300萬」涉貪遭押 女密友正面照曝光
台南市消防局24日遭檢廉兵分8路搜索，一共傳喚10人到案說明，除了前消防局長李明峯外，還包括秘書、搶救科長、車保場長等人，檢察官訊問至凌晨，認被告李明峯、楊姓女密友涉收受曾姓業者賄賂300餘萬元，向法院提出聲押獲准。據了解，李明峯與楊姓女密友關係匪淺，承攬消防月曆，還曾在2022年以數位行銷公司負責人身份，出席記者會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 63
張文面相曝光！命理師分析歪嘴心機重、易搬弄是非：恐招人怨
2025年12月19日，台北捷運台北車站及中山商圈發生一起重大隨機殺人事件，27歲的張文持刀攻擊路人，造成4人死亡（含嫌犯）、11人受傷。根據警方調查，張文的攻擊行為並非一時衝動，而是經過長達一年的精心策劃，警方發現他在一年前購買了煙霧彈及其他裝備。警方正在追查其資金來源，試圖了解他如何籌集資金來實施這一系列暴力行為。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 124
知情人揭張文「個性強硬」 曝當保全離職原因
知情人揭張文「個性強硬」 曝當保全離職原因EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 35
余家昶妻女發5點聲明：停止合成家屬照片
[NOWnews今日新聞]27歲嫌犯張文19日在台北車站、中山商圈犯下震撼社會的隨機攻擊案，造成3名無辜民眾身亡，其中包括英勇擋刀的57歲余家昶，阻斷了張文後續以汽油彈攻擊，避免更大傷亡。而余家昶的遺...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 141
陳佩琪爆「市長室300萬真相」被這人用掉 媒體人怒：沒看到錢不算貪？
北院審理京華城等案，24日全案辯論終結，檢方建請法院判處28年6月徒刑，將於明年3月26日宣判。柯妻陳佩琪痛批，柯文哲為自己辯白就是態度不佳？還要起訴28.5年？並稱爭議300萬元非柯經手，而是中間人用於台玻辦公室裝潢。對此，媒體人詹凌瑀直言，此說法形同「自證己罪」，根本法學奇蹟「沒看到錢就不算貪」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 99
七旬婦遭推擠摔傷！他搭捷運遭旁人擦撞 雨傘敲牆全車乘客奔逃
台北捷運又傳騷動事件，25日晚間8時33分，1名年約40歲男子搭乘捷運時，疑因恐慌症突然發作，導致他一時情緒激動，不斷對人高聲咆哮，還拿著雨傘敲打玻璃，眾人嚇得趕緊逃離車廂，過程中1名年約70歲老婦不慎摔傷，隨即被送往台大醫院救治，男子則經家屬安撫後返家休養。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 52
捐水霧車只能找「她」！台南市前消防局長涉收300萬「羈押禁見」
台南市消防局24日遭檢廉兵分8路搜索，一共傳喚10人到案說明，除了前消防局長李明峯外，還包括秘書、搶救科長、車保場長等人，檢察官訊問至凌晨，認被告李明峯、楊姓女業者涉貪污收賄，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證及串證之虞，25日凌晨當庭逮捕，向法院申請羈押。法院晚間裁定楊姓女業者以及李明峯均裁定羈押禁見。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
年底發錢了！2025年還有10筆錢可領 符合資格者最高可領近10萬
2025年即將結束，在年底前還有10筆錢可拿，根據勞動部勞保局行事曆，從今（25）日到12月31日，勞保局還有10筆款項即將發放，包括勞保年金、國民年金保險喪葬給付等，其中最多錢的是國民年金保險喪葬給付，預計可以領到9萬8805元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
揚言殺更多人！誠品南西店被貼恐嚇紙條 中山警調監視器追查中
台北市1名27歲男子張文，19日在台北車站及誠品南西店發起攻擊行動，最後自己也墜樓身亡，釀成4死11傷的慘劇；25日晚上8時許，民眾前往誠品南西店現場獻花致敬時，瞥見柱子上張貼1張綠色紙條，內容是以英文書寫，張貼者揚言未來幾天將殺害更多的人，轄區中山分局已著手調查。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
季麟連讓謝龍介「開槍」造勢！周玉蔻氣炸：是有多蠢？台北才發生攻擊案
國民黨24日確定徵召黨籍立委謝龍介二度參選台南市長，昨（25）日台南軍系團體舉辦感恩餐會替他拉抬聲勢，國民黨副主席季麟連更親自送上「手槍」給謝龍介，預祝謝龍介旗開得勝，火力全開。雖然不是真槍，但季麟連居然在舞台上直接組裝，組好後遞給謝龍介說「開一槍」，謝龍介接到槍枝的當下表情似乎略顯尷尬，不過也將槍舉高響應，雖然事後活動人員也連忙補充說明這把手槍是「吉祥物」，然而資深媒體人周玉蔻就怒批，「是有多蠢三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
寒冷耶誕夜！ 女躺大樓攔網睡空中 民眾急報警救援
台北市 / 綜合報導 台北市六張犁捷運站旁圓環，昨(25)日晚間耶誕夜，有一名女子被發現躺在大樓攔網上，民眾趕緊通報警消救援，好險她只有受到輕傷，送醫後沒大礙，通知家屬帶回。事後警消了解，女子不明原因從樓上墜落，還好被網子攔住保住一命，不過也有民眾表示，一個多月前就曾看過有人躺在網子上，似乎不是第一次發生。目擊民眾說：「天啊，這東西竟然發生在這邊。」民眾驚訝拿起手機錄影，畫面放大一看大樓攔網上，竟然躺著一個人。目擊民眾說：「我們應該報警。」路人也停下腳步抬頭查看，就怕網子破裂會發生危險，趕緊通報警消救援。記者蔡銍湣說：「六張犁捷運站旁的圓環車來車往，不過就在耶誕夜的時候，竟然有民眾，躺在大樓的攔網上，也導致救援過程中，網子破了一個大洞。」民眾說：「看起來的時候，會覺得滿危險的。」事發在台北市信義區基隆路，鄰近六張犁捷運站，大樓屋齡超過40年，外牆老舊為防止磁磚掉落，早已設置防護網，但這次沒接到磁磚，卻接住一名女子。大樓保全VS.記者說：「(網子)不只十幾年了，很早以前就有了，(所以看到說有人躺在這邊)，(是第一次對不對)，我就不曉得啊。」據了解昨日晚間，一名30歲女子不明原因，從樓上墜落好險被網子接住，保住一命只受到輕傷，警消到場立刻將她送醫，並通知家屬帶回。民眾VS.記者說：「瞄到上面有一個人，那時候就是打電話報警，然後我就走了，大概喔，現在12月底，差不多一個月嗎，(一個月前就有看過)對。」不過也有民眾表示，已經不是第一次，看到有人躺在攔網上，這樣的危險畫面，讓人看了不禁捏把冷汗。 原始連結華視影音 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
《藥師少女的獨語》快閃店12月26日台北登場！3米高貓貓氣偶重磅展出
在高雄駁二首站創下話題高峰、吸引破萬名粉絲朝聖的《藥師少女的獨語》POP-UP SHOP，於 2025 年 12 月 26 日正式移師台北華山 1914 文創園區。台北站將推出宮廷沉浸式展區與多款全新首賣周邊商品，一路展出至 2026 年 4 月 6 日。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 18 小時前 ・ 1
洩小英外交行程賣中共！ 扯鈴教練魯紀賢遭求刑15年｜#鏡新聞
扯鈴教練魯紀賢因為在台發展共諜組織，今年才被一審重判10年半，北檢今天(12/26)再以另案將他起訴!原來他吸收前空軍之後，又行賄華航職員，索取前總統蔡英文的外交行程資料，全數回傳給中共情工人員，藉此獲利超過570萬元，北檢這次一共起訴4人，並求處魯紀賢15年有期徒刑。鏡新聞 ・ 17 小時前 ・ 3
小英男孩慘況曝！綠能小鮮肉變頹廢大叔 嗆檢「知道我誰嗎」氣場全沒了
有「小英男孩」稱號的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，涉嫌收受東煒建設公司賄賂，施壓台電爭取饋電容量，他羈押期今日屆滿，台北地檢署起訴並求刑14年，稍早鄭男被移至法院審理，媒體捕捉他走下囚車畫面，只見鄭男留著一頭頹廢風長髮、全身黑衣、面部用口罩遮蔽，垂頭喪氣步入法院，和被搜索約談時的勝利氣場簡直判若兩人。鏡報 ・ 1 天前 ・ 2
余家昶家屬最新聲明曝！他「肉身擋刀」犧牲…盼讓愛、勇氣延續每個角落
北市從事金融業的資深理財專家余家昶，日前因下班，遭遇27歲男子張文在北捷犯隨機殺人，余當下以肉身擋刀，因捨命犧牲，才讓傷害未擴大，他的英雄事蹟，令各界讚揚並紛紛送暖，但余家人認為經濟狀況善可，婉拒相關捐款，今天（26日）再發最新聲明，重申社會各界尚有其他弱勢或需援助，如要表達謝意，可以余家昶名義向其他個人或公益團體為捐款，讓愛與勇氣得以延續於社會每一個角落。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
風華渡假酒店跨年檔期三館齊發 溫泉、音樂、調酒與高CP值住宿打造跨年與冬季旅遊新選擇
【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】迎接歲末跨年與冬季旅遊旺季，嘉楠集團旅館事業部整合集團旗下礁溪、嘉義與墾丁三館資台灣好報 ・ 1 天前 ・ 2
國中生割頸案募款破千萬！ 楊父發聲感謝：把愛傳給更需要的人
教育局原目標為新台幣500萬元，截至12月26日止，已媒合1424萬9611元，達成率285%，專案會持續至31日，結案後將善款交給家屬。不過，市府社會局副局長許秀能表示，後續要核對捐款帳務及開立捐款收據，實際媒合金額須待統計完成後陸續更新。對此，楊爸爸、楊媽媽也發出聲明回應...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 發起對話
北門站大奔逃畫面曝「一片狼藉」！男持雨傘狂敲窗 目擊者：像屍速列車
台北捷運松山新店線25日晚間8點許傳出恐慌騷動，疑似一名男子搭乘捷運時恐慌症發作，手持雨傘瘋狂敲擊車窗與牆壁。乘客紛紛走避，不過乘客誤以為又有大事，在列車行經北門站時，造成許多乘客反方向狂奔「大逃亡」，畫面曝光，乘客個人物品散落一地，手搖飲也打翻。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
涉收賄300萬！台南前消防局長李明峯、女友人裁准收押禁見 理由曝光
[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合報導任職台南市消防局長15年的李明峯，日前閃電請辭後，傳出在摩鐵發生濺血意外，引發外界各種猜測，檢廉昨（24）日突然發動搜...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4