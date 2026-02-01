蒙市迎春年節展華洋一家親 200攤位盡情吃喝玩樂

「2026蒙市迎春年節展」31日在蒙市嘉偉大街(Garvey Ave)正式登場，現場人潮熱情參與，一起慶祝馬年到來。（記者高梓原／攝影）

由世界日報洛杉磯社、蒙特利公園市政府及蒙市商業發展委員會共同主辦的「2026蒙市迎春年節展」31日在蒙市嘉偉大街（Garvey Ave）正式登場，各個族裔一起慶祝馬年到來，現場不少華人身穿新中式服裝慶祝新年，其他族裔也全家總動員來體驗多元文化。活動2月1日將持續，歡迎民眾一起前往共同過節。

今年年節展其他族裔比例明顯增加，隨處可見三五成群的西裔、白人和非裔等各族裔民眾，像來自蘭卡斯特（Lancaster）的西裔Cindy一家六口來參加年節展，Cindy表示，她是朋友邀請來的，第一次參加如此多人的盛會，感覺非常有趣，全家人看到冰糖葫蘆、日式甜品和奶茶都贊不絕口，紛紛想要品嚐，沒多久就買了很多吃的東西。

廣告 廣告

LA King的吉祥物Bailey還和仙樂醒獅團的小獅合影，展示華洋一家親的溫馨場面。在舞龍舞獅環節，仙樂醒獅團還帶來高空表演，大家看得嘆為觀止。現場還有來自耶穌基督後期聖徒教會的四名小義工，他們自稱姐妹弟兄，講著流利中文，在現場給大家做導引搬椅子，展現族裔的融合。

「迎春年節展」今年設立200個特色攤位，涵蓋年貨、伴手禮及各地美食。有冰糖葫蘆、台灣香腸、日式奶酪蛋糕、台灣餅乾、冰品飲品等。當天天氣較熱，不少民眾都拿著奶茶飲料等。華人Michelle是年節展常客，她每年都會身穿中式服裝特別打扮前來參與，她尤其喜歡Hello Kitty，她表示，每年春節都來這裡打卡，已成她的習慣，希望能買到Hello Kitty的小物件。

迪士尼每年都會給聖谷居民帶來驚喜，今年除和往常一樣的新年拍照區，現場還準備各種彩色珠子讓大家DIY手鍊、手機鏈等，不少民眾做的非常認真。來自西柯汶那的李女士帶女兒一起參加活動，李女士說，他們已連續多年參加年節展，每次都會來迪士尼區打卡，今年能直接製作手鍊並帶回家很有意義。

世報馬年年節展開幕式嘉賓雲集，聯邦眾議員趙美心，加州參議員Sasha Renée Pérez、加州眾議員方樹強和洛杉磯縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）、東道主蒙市市長楊安立和市議員黃泰平、吳紹榮等一起送祝福、賀新年，活動的主要贊助商之一全美銀行（US Bank)、中國信託銀行（CTBC）、Yaamava' Resort & Casino代表出席。洛杉磯世界日報社長于趾琴表示，今年正值世界日報50周年，經過半個世紀的經營和發展，如今有多個數位平台且舉辦各種線上線下活動，年節展也已成為南加知名的旗艦型街會活動。世報珍惜和社區的連接，未來也會積極為社區服務。

年節展2月1日（周日）上午10時至晚7時，在嘉偉大道繼續封街舉行。當天為慶祝世界日報50周年，中午12時本報特別攜手知名烘焙品牌「JJ小雅屋」，準備300個小蛋糕於現場發送，與大家分享甜蜜滋味，並將滿滿祝福送給一路相伴的讀者與家庭。

年節展活動範圍自Garfield Ave至Alhambra Ave共五個街區。活動免費入場，免費停車地點包括Mark Keppel High School、Repetto Elementary School、Barnes Park及Ynez Elementary School。活動期間每日上午10時至下午6時也提供免費接駁車服務，歡迎民眾多加利用。

更多世界日報報導

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」