蒙特內哥羅政壇爆醜聞！已婚國安顧問與美豔女官員不倫 性愛片外流

歐洲巴爾幹半島國家蒙特內哥羅（Montenegro），近日政壇爆出醜聞，一名已婚總統顧問與一名高階女官員不倫，且有私密影片外流，引發輿論譁然，事發後2人黯然辭職下台。

蒙特內哥羅女官員與國安顧問不倫。（示意圖／unsplash）

綜合外媒報導，這名女官員是人權與少數族群權利部的司長帕伊科維奇（Mirjana Pajković），已於23日正式請辭，至於「男主角」是國安顧問武克希奇（Dejan Vukšić），已於去年12月辭職。

報導指出，這起風波源於一段網路流傳的私密影像，拍攝到疑似2人大膽親密互動，事件曝光政壇譁然。不堪輿論壓力，帕伊科維奇選擇辭職下台，她在聲明中表示，她選擇離開是基於「個人原因」，並表示自己「遭受威脅與精神暴力」。

廣告 廣告

帕伊科維奇進一步指控，武克希奇曾以握有「不利影像」為由，要求她保持沉默，「他明確告訴我，他手上有足以毀掉我的資料，並在我拒絕照他的要求行事後。」她稱自己不知道影像存在，但由於對方身居國安高層，使她深感恐懼。

至於武克希奇否認所有指控，強調自己並未散布任何私密影像，「我堅決否認任何不實、片面、帶有目的性的指控，將侵犯隱私與影像外流的責任歸咎於我，完全沒有證據。」不過，塞爾維亞媒體《塞爾維亞時報》（Serbian Times）披露，事件期間甚至曾出現來自該國總統辦公室座機的恐嚇電話，使案件複雜度升高。

延伸閱讀

黃仁勳抵台將訪張忠謀、魏哲家 親曝6顆新晶片「超完美」

兩口肉換成毛豆「全死因風險降1成」 你的細胞工廠變身台積電！

賀瓏1年前喊「台積電賣了吧」！自稱知國家內幕 被網翻出熱議