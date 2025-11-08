蒙特婁國際旅展 台灣展區推永續旅遊、文化魅力
（中央社記者胡玉立多倫多7日專電）蒙特婁國際旅展7日至9日舉行，台灣觀光署精心設計的台灣展區結合互動裝置、影片放映與導覽講解，邀請參觀者感受台灣自然風光與獨特文化傳統，並展示台灣邁向以永續、創新與真實體驗為核心的旅遊轉型成果。
交通部觀光署紐約辦事處處長莊靜真表示，今年台灣展區以「參與、探索、享受、分享」（Engage．Discover．Enjoy．Share）為主題，彰顯台灣作為亞洲心臟地位，希望旅客深入體驗台灣文化底蘊、環保理念及一年四季豐富多彩的慶典活動。
在蒙特婁會展中心（Palais des congrès de Montréal）國際旅展現場，訪客透過品嘗屢獲殊榮的高山茶、參加珍珠奶茶主題遊戲，以及挑戰台灣美食知識問答，親身體驗台灣生活文化；其中尤以象徵好運與祝福的「筊杯體驗」最受民眾歡迎，來賓在趣味互動中為自己祈福添運，成為全場焦點。
莊靜真表示，台灣擁有壯闊山脈、絕美濱海公路與充滿活力的城市，加上從高鐵到世界級自行車道的高效率交通網絡，讓環島之旅輕鬆又便利；最熱門的旅遊體驗包括登山健行、衝浪、環島騎行與觀光列車，將冒險與舒適完美結合。
與此同時，台灣正積極邁向永續旅遊，推動綠色交通、環保旅宿及減碳計畫；許多飯店已取消一次性塑膠製品，改提供可重複使用的瓶裝水、備品與吸管，成為亞洲負責任旅遊的標竿。
台灣展區並特別宣傳明年即將在嘉義縣舉辦的「台灣燈會」，強調這項結合傳統、創新與永續精神的盛典，是不容錯過的年度亮點。
此外，台灣推出的「桃園國際機場免費半日遊」計畫，邀請轉機旅客在台短暫停留期間體驗導覽行程，凡是在桃園機場轉機、停留7至24小時的國際旅客，即可參加免費導覽或選擇自遊行。
11月起觀光署也正式啟動「轉機入境．好禮等你」活動，凡是持非中華民國（台灣）護照、經桃園國際機場轉機並於轉機期間入境台灣停留24小時以內的旅客，即可獲得價值新台幣600元機場消費券，讓轉機旅客在短暫停留過程中，更加感受台灣的熱情與便利。
為促進台灣東海岸旅遊發展，觀光署還推出「2人2晚住宿」優惠活動，套裝行程自新台幣3800元起，還有機會贏得汽車等豐富大獎，活動期間至明年2月28日止。（編輯：唐聲揚）1141108
