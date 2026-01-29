蒙特樂「100%純橄欖油」混低價芥花油，全面下架外還重罰400萬！
蒙特樂「100%純橄欖油」混低價芥花油，全面下架外還重罰400萬！
台北市衛生局今（29）日公布一起重大食品安全案件。融琦國際有限公司販售的「蒙特樂橄欖油100% PURE（2公升裝）」涉嫌將進口橄欖油摻混低價芥花油，卻仍以「100%純橄欖油」標示販售，涉標示不實與攙偽假冒，已依法從重裁罰新台幣400萬元，全台累計下架問題產品3202瓶。
蒙特樂橄欖油長期在momo購物網、蝦皮、Yahoo購物、樂天市場等大型平台販售。由於網路購物常有「箱購」優惠（如 2公升 x 6瓶），吸引了大量家庭主婦團購；除此之外，許多餐飲業者、中小型餐廳，甚至手工皂材料行（用於製作橄欖皂）都是其長期穩定的下游客戶。
不過，在專案人員日前搜索融琦公司位於新北市深坑區的承租製造場所後，現場查獲混油槽設備、相關器具及半成品油品，並立即封存。經實驗室檢驗確認，「蒙特樂橄欖油100% PURE」確實摻有芥花油成分，已違反《食品安全衛生管理法》第28條有關標示不實及攙偽假冒規定。
混油改標高價賣，不法獲利逾1500萬元
衛生局指出，融琦公司疑似在進口低價橄欖油後，混合芥花油重新分裝，再以「100% PURE橄欖油」名義高價販售，2年內的不法獲利初估超過1500萬元。
台北市衛生局食安科長林冠蓁表示，考量情節重大，已依《食安法》第45條裁處最高罰鍰400萬元，並將持續配合檢調單位追究相關刑事責任。
目前衛生局已即刻通知相關平台全面下架，並通報全台17縣市衛生局協助追查下游流向。截至1月28日，已完成下架3202瓶，後續將持續回收，防堵產品再度流入市面。
食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，對於食用油標示不實行為，法規已有明確重罰機制，最高可處400萬元罰鍰；目前也正研議訂定更明確的「食用橄欖油」及「橄欖粕油」品名與標示規範，以防類似案件再度發生。
衛生局呼籲，曾進貨或販售該產品的業者應立即停售並主動通報，以免涉及連帶責任；消費者若持有「蒙特樂橄欖油100% PURE（2公升裝）」應立即停止使用，並聯繫原購買平台辦理退貨。
更多造咖報導
吃芥末章魚驚見藍環！高雄男「嘴唇發麻」催吐衝急診，醫：目前沒解藥
周氏蝦捲「廚餘回鍋」掀食安問題！衛生局揪4缺失限期改善
其他人也在看
橄欖油混充遭逮 食藥署擬祭標示新制
[NOWnews今日新聞]北市衛生局今（29）日公布，配合檢調查獲「融琦國際有限公司」販售的「蒙特樂橄欖油100%PURE（規格：2L）」有混充芥花油及標示不實情事。衛生局說明，依照食安法裁處融琦公司...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 1則留言
優雅回歸日常！開放式客餐廳與質感主臥，以對稱語彙與美型收納定義溫馨美式居所
屋主注重美感與生活品質，期望能有一個集「現代、溫馨、明亮」於一身的高質感生活空間，也需要有充足的收納，主臥要有一個寬敞的更衣區，在毛胚屋階段即以委託設計，設計師以美式風為主軸，妥善格局配置、多元異材質拼接、美型收納與色彩搭配，讓空間回歸生活的優雅與自在，實現理想的生活樣貌。設計家 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
台中大雅公園糾紛 男持刀砍傷婦人逃國道遭撞落網
（中央社記者郝雪卿、蘇木春台中29日電）張姓男子與李姓女子今天上午在台中大雅區一處公園發生糾紛後，持刀砍傷對方逃逸，李女受有8處刀傷送醫搶救；張男逃跑上國道遭撞送醫，警方後續將依法調查偵辦。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
無懼水深6米！越籍失聯移工見警心虛跳溪 警消合力救起
新北市新店區今（29日）上午發生一起驚險事件。警方接獲線報，指稱有失聯外籍移工出沒，新店分局坪林派出所員警於上午9點多前往水德里一帶查訪時，發現1名越南籍張姓男子形跡可疑，未料警方一靠近，張男竟轉身逃跑，隨即從產業道路旁跳入水深約6公尺的北勢溪內，現場情況一度緊張。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 1則留言
12星座2月運勢排行榜出爐！第1名股市賺大錢 財運、幸運色一次看
第12名、雙子座工作：收獲變多、注意小人。財運：花錢需要多加克制。幸運色：粉色。第11名、天蠍座工作：注意疑心病的人。財運：適時加碼。幸運色：灰色。第10名、處女座工作：大膽請求協助。財運：適合ETF。幸運色：金色。第9名、牡羊座工作：遠離負面的人。財運：需控制花...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
混油賣很大！假橄欖油流竄17縣市 業者遭重罰400萬
（記者石耀宇／台北報導）台北市政府衛生局查獲市售橄欖油涉嫌攙偽假冒。衛生局指出，融琦國際有限公司販售的「蒙特樂 […]引新聞 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
桃園銀樓遭嫌犯闖入持榔頭攻擊女店員 「穿警用雨衣」博信任行兇後逃逸
桃園市中正路今（29）日中午12時許，一家銀樓驚傳攻擊事件，一名女員工遭不明男子持橡膠榔頭猛砸頭部，所幸及時呼救並啟動警鈴，送醫治療後無生命危險，歹徒隨即騎車逃逸，全程未有搶劫行為，犯案動機仍成謎。鏡報 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
從老屋翻新到永續創新！45年老宅在引景入室下迎接與環境共存的美好生活
基隆擁有豐富的淺山與海濱自然生態，而在海風與鐵道交會之處，矗立一棟45年的老屋，在宇肯設計總監蘇子期的巧手下迎來老屋翻新的舒適新生活。火車每日規律進出海科館車站，如同候鳥遷徙、有去有回；而這個家，也在時間的往返中，重新找回與大自然、與生活本質的連結。宇肯設計總監蘇子期將此案以「洄游」為名，不僅是對場域環境的回應，更是一場從破壞到反思，再走向與環境共存的空間實踐。id SHOW ・ 21 小時前 ・ 發表留言
高山峰赴沖繩旅遊打高爾夫球 逛在地職人店、為圓夢租吉普車代步！｜【明星旅遊趣】
藝人高山峰出道多年，從過往主持外景節目到參與電視劇、舞台劇等演出，都展現主持及表演實力，如今移居泰國的他，也時常在社群分享在曼谷的日常，累積許多粉絲喜愛，其中，更時常分享熱愛的高爾夫球運動，去年底更為了打球與朋友赴沖繩旅遊。Yahoo旅遊編輯部 ・ 1 天前 ・ 1則留言
越籍失聯移工躲避查緝 6米高跳入北勢溪仍遭逮
新北市警方今（29）日查獲一起逃逸移工案，一名越籍移工在坪林區為躲避警方查緝，一路奔逃最後從6米高產業道路跳入北勢溪內，所幸被及時救起僅輕傷送醫，後續依法送辦。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
車銀優陷逃稅爭議延燒！多家品牌火速切割 國防部下架YouTube影片
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導南韓歌手兼演員車銀優日前捲入逃稅風波，涉案金額高達200億韓圓（約新台幣4.37億元），形象遭重創。許多合作品牌與官方...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
假油流竄別再吃！「蒙特樂橄欖油」偷摻芥花油 融琦公司重罰400萬
台北市衛生局提醒民眾，市面上販售的「蒙特樂橄欖油100%PURE」被查獲混充芥花油，標示不實，全台已下架3,202瓶，融琦公司也遭重罰400萬元。請民眾立即停止使用與購買，以免影響健康。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 2則留言
台南「海德沃福」遭竊損200萬⋯他專挑LV、愛馬仕偷！落網只剩這些
日本知名二手專賣連鎖店「海德沃福」南台灣首間分店，24號凌晨遭竊賊闖入，專挑LV及愛馬仕精品包及名錶偷，得手後逃逸無蹤，業者粗估損失200萬元。警方組成專案小組經過2天追查，逮到47歲方姓嫌犯，身上僅剩下9000元，得手的20幾樣精品包跟手錶，剩不到10樣，訊後依竊盜、毒品罪嫌送辦，檢方聲押獲准，警檢將持續追查贓物下落。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
開箱設計師的家 設計概念也能實際體驗│現代風│33坪
身為設計領域的探索者與實踐家，苡希創意設計認為「住宅設計」不只是為居者構築一處歸宿，更是在成就一種生活方式。因此，葉佳奇設計師身體力行，結合自身換房經驗，將自宅當成試驗及研究的地方，並以showroom的概念開放顧客親臨走訪參觀，細細品味空間氛圍、觸摸創新材質本身的質感，感受每一處的細節與精華，同時端看各種實用機能的巧思運用，回歸真實需求。經過一番實際體驗，顧客對於居家空間會有更高層次的感知與思考，眼前看到的不止於設計表象，而是對生活的真正理解和體會。幸福空間 ・ 1 天前 ・ 發表留言
神腦新春推「家電安太歲」讓好運從開春一路旺到底！
神腦生活家首創保固「買一送一」，再抽最高 888元神腦幣大紅包欣傳媒 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
新北消防合作亞東醫院 共推醫師反應小組 (圖)
新北市消防局攜手亞東紀念醫院推動「Doctor Car 醫師反應小組」，於重大事故時可由消防局指揮中心依標準派遣救護車與搭載醫師的Doctor Car（圖）同步前往現場，即時投入搶救。中央社 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
名廚江振誠重返新加坡！於萊佛士酒店開設全新餐廳「1887 by André」，回到時間與料理的起點
在宣布告別 RAW 後，餐飲圈都在關注名廚江振誠（André Chiang）的下一步。就在今天這個疑問終於有了答案，他正式宣佈重返新加坡，回到主廚生涯的啟蒙地——萊佛士酒店（Raffles Hotelmarie claire 美麗佳人 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
低價芥花油混充橄欖油2年獲利1500萬 2公司負責人各80萬交保
台北市融琦國際有限公司、源樂國際有限公司，涉嫌自義大利進口少量「蒙特樂（Menzteler）橄欖油」，再以低價芥花油混充橄欖油，不實標示「原產地：義大利」及「100% PURE橄欖油」，販售給餐廳食材批發商及手工皂材料行，2年不法獲利至少1500萬元。太報 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
獨家／「蒙特樂橄欖油」混低價芥花油 已賣2萬箱撈千萬
獨家／「蒙特樂橄欖油」混低價芥花油 已賣2萬箱撈千萬EBC東森新聞 ・ 14 小時前 ・ 3則留言
「張美阿嬤」么兒黑歷史1／17年前曾扮假警勒索地下錢莊
宜蘭縣三星鄉知名休閒農場「張美阿嬤農場」創辦人么兒王逢昇，疑因不滿員工跳槽競爭對手，竟利用空拍機從高空投放農藥毒餌，導致多隻珍稀動物慘死，成為全台首件空拍機投毒案。隨著檢方求處重刑，網紅「姆士捲」進一步起底王男的驚人黑歷史，17年前，投毒被告就以舊名「王逢陞」穿上自製的「維安特勤隊」制服，配戴玩具槍偽裝成警官，企圖勒索地下錢莊。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言