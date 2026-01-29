蒙特樂「100%純橄欖油」混低價芥花油，全面下架外還重罰400萬！

undefined





台北市衛生局今（29）日公布一起重大食品安全案件。融琦國際有限公司販售的「蒙特樂橄欖油100% PURE（2公升裝）」涉嫌將進口橄欖油摻混低價芥花油，卻仍以「100%純橄欖油」標示販售，涉標示不實與攙偽假冒，已依法從重裁罰新台幣400萬元，全台累計下架問題產品3202瓶。

蒙特樂橄欖油長期在momo購物網、蝦皮、Yahoo購物、樂天市場等大型平台販售。由於網路購物常有「箱購」優惠（如 2公升 x 6瓶），吸引了大量家庭主婦團購；除此之外，許多餐飲業者、中小型餐廳，甚至手工皂材料行（用於製作橄欖皂）都是其長期穩定的下游客戶。

不過，在專案人員日前搜索融琦公司位於新北市深坑區的承租製造場所後，現場查獲混油槽設備、相關器具及半成品油品，並立即封存。經實驗室檢驗確認，「蒙特樂橄欖油100% PURE」確實摻有芥花油成分，已違反《食品安全衛生管理法》第28條有關標示不實及攙偽假冒規定。

混油改標高價賣，不法獲利逾1500萬元

衛生局指出，融琦公司疑似在進口低價橄欖油後，混合芥花油重新分裝，再以「100% PURE橄欖油」名義高價販售，2年內的不法獲利初估超過1500萬元。

台北市衛生局食安科長林冠蓁表示，考量情節重大，已依《食安法》第45條裁處最高罰鍰400萬元，並將持續配合檢調單位追究相關刑事責任。

圖片來源：東森新聞

目前衛生局已即刻通知相關平台全面下架，並通報全台17縣市衛生局協助追查下游流向。截至1月28日，已完成下架3202瓶，後續將持續回收，防堵產品再度流入市面。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，對於食用油標示不實行為，法規已有明確重罰機制，最高可處400萬元罰鍰；目前也正研議訂定更明確的「食用橄欖油」及「橄欖粕油」品名與標示規範，以防類似案件再度發生。

圖片來源：東森新聞

衛生局呼籲，曾進貨或販售該產品的業者應立即停售並主動通報，以免涉及連帶責任；消費者若持有「蒙特樂橄欖油100% PURE（2公升裝）」應立即停止使用，並聯繫原購買平台辦理退貨。

