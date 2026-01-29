蒙特樂橄欖油摻假 下架3千瓶

嘉義市調站偵辦蒙特樂橄欖油違規混合芥花油案，台北市衛生局已重罰業者400萬元並要求所有產品下架回收。（食藥署提供）

記者傅希堯∕台北報導

嘉義市調查站接獲民眾檢舉，指網路上販售的蒙特樂橄欖油是以芥花油混充販售，台北市衛生局29日指出，已重罰業者融琦公司400萬元，統計至28日止已下架蒙特樂橄欖油100%PURE（規格：2L）3202瓶。

台北市衛生局指出，1月20日配合檢方指揮偵辦，會同法務部調查局嘉義市調查站、衛福部食藥署及新北市衛生局等組成專案小組，前往融琦國際有限公司承租在新北市深坑區的製造場所，查獲混充油品所用設備、器具，隨後至其台北市辦公地點搜索調查。

食藥署表示，經查業者進口蒙特樂橄欖油混合芥花油並重新分裝後，產品標示為蒙特樂橄欖油，且註明成分100%pure橄欖油來販售，涉有攙偽情事。現場已依法封存橄欖油產品，嘉義市調站也扣押混油槽設備，並責令業者將相關油品全面下架回收，以防止問題產品持續流通市面。

台北市衛生局指出，蒙特樂橄欖油100%PURE（規格：2L）主要在網路銷售，20日當天就啟動流向追查、通報作業，並通報17縣市衛生局協助查核轄內下游業者，截至28日從多處通路共下架3202瓶。

台北市衛生局表示，蒙特樂橄欖油混充芥花油，依據違反食品安全衛生管理法標示不實之規定，已從重裁處400萬元罰款，而涉及食安法有關摻偽假冒情節部分，違者可處7年以下有期徒刑，得併科8000萬元以下罰金，將持續配合檢調偵辦。

食藥署指出，已蒐集國際相關規範，研議訂定食用橄欖油及橄欖粕油品名標示規定，規劃市售橄欖油品名應依中華民國國家標準用語、定義及分級標示。